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汽柴油價16日起各調漲4角 柴油漲破25元

最新更新：2019/12/15 14:52
台灣中油公司宣布，16日凌晨零時起各式汽、柴油每公升零售價格各調漲0.4元。（中央社檔案照片）
台灣中油公司宣布，16日凌晨零時起各式汽、柴油每公升零售價格各調漲0.4元。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北15日電）上週油價短暫終止漲勢轉跌後，台灣中油公司今天宣布，16日凌晨零時起各式汽、柴油每公升零售價格各調漲新台幣0.4元，若加滿50公升油箱，得多花20元。

調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.3元、95無鉛汽油每公升28.8元、98無鉛汽油每公升30.8元、超級柴油每公升25.2元。實際零售價格以各營業點公告為準。

國內各式汽柴油9日微幅下調，但在國際油價走揚影響下，16日起將再調漲。中油表示，本週國際油價主要受石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）明年第1季擴大減產因素影響上漲。

根據中油官網，本週調價指標7D3B週均價為每桶64.83美元，較前週62.72美元上漲2.11美元，新台幣兌美元匯率升值0.058元，國內油價依公式計算漲幅為2.53%，92無鉛汽油及柴油皆未超過亞鄰最低價，故汽、柴油各應調漲0.4元，足額調整。

中油先前預估，短期內並無影響油價持續走揚或走跌的重大因素，國際油價應續呈震盪走勢，中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。（編輯：黃國倫）1081215

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