南門中繼市場迎春節 推年菜採購月

（中央社記者劉建邦台北17日電）台北市市場處今天表示，販售南北雜貨聞名南門市場搬遷至中繼市場後，將迎接第一個農曆春節，規劃年菜採購月活動從18日起跑，以「新宅傳香好滋味」為主題，攤商也推優惠折扣。

匯聚南北家鄉味的北市公有南門市場是政商名人、市民買年貨、嘗美食首選地點，因大樓未符合現行耐震設計規定、混凝土氯離子含量偏高，配合捷運萬大線工程，台北市政府規劃南門大樓暨市場改建計畫，攤商10月7日搬遷至杭州南路二段的中繼市場。

南門大樓暨市場改建工程在12月1日動工，總工程費約新台幣26億餘元，預定民國112年1月完工，南門市場257個攤商可望111年10月先遷回。

市場處今天發布新聞稿表示，南門市場搬遷至中繼市場，將迎接第一個農曆春節，規劃「南門中繼市場2020年菜採購月」活動，18日起跑，至明年1月24日止，攤商除推出全新商品及折扣優惠外，今年活動以「新宅傳香好滋味」為主題。

市場處表示，南門中繼市場攤商除推出各項優惠及年菜組合外，中繼市場也提供多項便民措施，像免費接駁車、停車場、電子支付等，攤商推出的優惠活動可至南門市場官網查詢。（編輯：唐聲揚）1081217