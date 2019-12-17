性事不順全身受影響 醫籲多運動做愛保持工作力

書田、榮新診所疼痛科主治醫師楊翠蟬（圖）17日在記者會表示，性事是人體自然的療癒力量，當達到高潮，身體可迅速放鬆，把壓力跟情緒問題減到最低，也可保持良好工作能力。中央社記者陳偉婷攝 108年12月17日

（中央社記者陳偉婷台北17日電）現代人工作壓力大，性事可能不協調。疼痛科醫師楊翠蟬今天說，性事是人體自然的療癒力量，當達到高潮，身體可迅速放鬆，把壓力跟情緒問題減到最低，也可保持良好工作能力。

書田、榮新診所疼痛科主治醫師楊翠蟬上午在記者會表示，門診中不少女性患者常以頭痛或身體不舒服為由拒絕另一半，久而久之雙方都沒興趣，對房事的問題很困擾卻又不知如何是好。但性是雙方自然的身體療癒力量，若欲求不滿，反而可能累積壓力，不僅影響能力表現，也可能情緒潰堤。

楊翠蟬解釋，男性和女性的生理結構和性興奮有很大的差異，女性興奮提升的所需時間較長，身體要足夠放鬆、陰道腺體分泌充足，因此女性需要約會、前戲的培養，加強交感神經的作用，讓骨盆充血腫脹有性需求而能興奮。

女性的性興奮分成5種類型，楊翠蟬表示，最完美的A型是在性行為中可多次達到高潮，身體在事後可迅速放鬆；B型則是有達到高潮；C型是雖沒有達到高潮，但事後在伴侶的撫慰下也能緩慢達到放鬆狀態。這3種類型都是健康的性。

D型則是性行為時準備不足、無法放鬆甚至疼痛，當交感神經反應沒有消耗殆盡，骨盆會持續腫脹，沒有放鬆的交感張力會轉化為煩躁而不能性滿足；E型則是性慾低落族群。

楊翠蟬說，當性得不到滿足，身體無法徹底回到放鬆狀態，每日生活的壓力又不斷累積，就會影響能力表現。有些人也會因無法真正放鬆休息，交感神經太過活躍，自律神經無法維持平衡而失調。

自律神經失調可能會產生各種身體疼痛、失眠、胸悶、心悸、心跳快、免疫等問題，無法放鬆分泌不足，性事就受阻礙，長期下來，即使補充荷爾蒙或是用潤滑劑也無濟於事。

楊翠蟬表示，女性的性滿足不是「娛樂」議題，而是健康議題，性是非常自然的雙方運動，透過互動、配合達到自我療癒的功能。但要維持健康的性，關鍵是雙方要有好的體力、耐力和爆發力。

因女性的「暖機」時間較長，但男性平均勃起時間約7分鐘，楊翠蟬說，雙方可透過運動增強性行為的品質。當女性的體力、耐力、骨盆力量足夠，興奮的準備期會變短，搭配男性的體能狀況，較有機會多次達到高潮。

楊翠蟬表示，很多女性很討厭男性評價其為「死魚」，這個詞彙的意涵其實就是「骨盆」會不會動作。但很多女性因缺乏運動，骨盆底肌群和陰道內肌肉的力量薄弱，還可能因此有腰痠背痛的問題，「要如何動得起來？」

楊翠蟬建議，要訓練骨盆底肌群最關鍵就是運動時屁股要有縮起來的感覺，如爬樓梯、跳舞、爬山都是非常容易做到且健康的運動；跑步、重訓等則對骨盆也一些幫助。但有些患者反映，常用於提肛、用於尿失禁復健的凱格爾運動則幫助有限。

有些女性慣以疼痛問題來拒絕「房事」，但楊翠蟬說，沒有性，也會造成疼痛問題。如有女性都沒有性生活，陰道退化萎縮、神經受損，連帶骨盆也退化。有些年長的女性甚至走路只能走很小步，腳跨不開，容易跌倒，行動困難，增加疼痛風險。

楊翠蟬提醒，女性性功能治療除了荷爾蒙補充，抒壓解痛是第一要務，其次是運動和心肺強化訓練。性與痛對女性的影響是全身性的，不要羞於就醫，當長期有疼痛問題應找醫師治療。（編輯：葉俐緯）1081217