台灣燈會副展區將登場 台中推白天旅遊夜晚賞燈

（中央社記者郝雪卿台中19日電）2020台灣燈會副展區將於21日點燈，迎接燈會開幕，台中市政府今天廣邀民眾來台中賞燈，順便遊覽觀光景點，體驗台中「白天旅遊精彩、夜晚燈會璀璨」。

位於南屯區文心森林公園的台灣燈會副展區，將於21日晚上由市長盧秀燕主持點燈儀式正式登場，以「童趣樂園」為主題，展出到明年2月23日，打造展期最長的台灣燈會，在文心森林公園內規劃生肖遊園地、熱帶叢林、節慶嘉年華、繽紛世界、國際明星會等5大燈區。

主辦單位台中市觀光旅遊局指出，這次還邀請國際知名的扭蛋公仔「戽斗星球」及「熱帶水果鳥」的卡通明星加入，副展區花燈已陸續裝置完成，部分花燈已搶先曝光，雖然還未正式開幕，已經吸引民眾前來打卡。

台中市擁有許多知名觀光景點，包括高美濕地、大甲鎮瀾宮、后豐鐵馬道、台中國家歌劇院及草悟道等，市府指出，這次的燈會還有意外驚喜，是「有香味、會飄雪」的燈會，期待國內外的遊客到台中來，白天遊覽觀光景點，晚上賞燈，體驗台中從白天到黑夜的精彩。

市府預期燈會期間將吸引大批人潮，為保持交通暢通，交通局提醒，展區周邊的路邊停車格包括向上路、文心路、惠文路等都禁止停車，大墩七街及惠文路靠展區路段假日上午10時到晚上11時禁止通行。

由於停車空間有限，交通局呼籲民眾，搭乘800路等周遭10條公車路線前往展區，燈會期間民眾如自行開車，每週五、六、日可將車輛停放於向上停車場、南水湳停車場後，搭乘免費接駁車前往賞燈。（編輯：李錫璋）1081219