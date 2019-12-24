米崙斷層地質敏感區 新增面積約0.5平方公里

（中央社記者廖禹揚台北24日電）經濟部中央地質調查所今天公布米崙斷層地質敏感區變更計畫書，依去年0206花蓮地震造成的地表破裂新事證進行調查後，變更新增面積約0.5平方公里。

去年2月6日深夜於花蓮發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，造成統帥飯店及雲門翠堤大樓等建物傾斜或坍塌，由於錯動區域與1951年米崙斷層地震破裂區域雷同，一度推測可能是米崙斷層錯動造成，但經地調所實地調查，證明花蓮地震並非米崙斷層引起。

不過，0206花蓮地震牽引米崙斷層活動，造成地表破裂新事證，地調所也就此重新檢討米崙斷層地質敏感區範圍，除原劃定範圍外，新增面積0.5平方公里，大致位於已公告的活動斷層地質敏感區西側，北起忠烈祠附近美崙溪南岸，向南延伸經花蓮市區至南濱一帶。

地調所據調查結果辦理活動斷層地質敏感區變更計畫書公開展示作業，規劃於12月20日至明年1月19日公開展示，可在經濟部中央地質調查所網站（http://www.moeacgs.gov.tw/）地質法專區的地質敏感區（草案）公開展示查詢系統查閱。

民眾或團體於公開展示期間內，得以書面載明姓名或團體名稱及地址，向中央主管機關提出意見及說明，作為地質敏感區審議會審查計畫書參考。

地調所自民國103年至今，已完成17條活動斷層地質敏感區的公告作業，提供土地開發、防災與保育參據，並將據新事證持續辦理活動斷層地質敏感區的劃定或變更，供土地開發前辦理基地地質調查及地質安全評估。依現行規定，若土地開發基地位於地質敏感區，必須辦理地質敏感區基地地質調查及地質安全評估。（編輯：鄭雪文）1081224