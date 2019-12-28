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屏東本土登革熱 連3年零發生率

最新更新：2019/12/28 19:56
屏東縣長潘孟安28日指出，屏東縣從民國106年起至今已連續3年沒有出現本土性登革熱案例，盼未來能持續下去，大家一塊動起來防範，主動隨時巡檢清理住家內外角落的積水容器，避免孳生病媒蚊。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年12月28日
屏東縣長潘孟安28日指出，屏東縣從民國106年起至今已連續3年沒有出現本土性登革熱案例，盼未來能持續下去，大家一塊動起來防範，主動隨時巡檢清理住家內外角落的積水容器，避免孳生病媒蚊。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年12月28日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）屏東縣長潘孟安今天表示，屏東縣今年沒有出現本土性登革熱案例，更連續3年「零發生率」，要一直持續掛零，防治登革熱病媒蚊需要全民與政府一起動員。

潘孟安表示，過去縣內人口密集的屏東市、東港、潮州、萬丹、內埔及恆春地區都曾出現本土性登革熱病例，縣府於是展開清除病媒蚊孳生源及清理家園工作，透過村里長號召動員社區志工、社團等人力，全力進行「環境清潔日」行動，已對防堵登革熱病媒蚊孳生發揮功效。

「我們要繼續掛零」，潘孟安指出，屏東縣從民國106年起至今已連續3年沒有出現本土性登革熱案例，希望未來能持續下去，大家一起動起來防範，主動隨時巡檢清理住家內外角落的積水容器，避免孳生病媒蚊，降低個人、家庭及社區感染傳播的風險。

縣衛生局表示，縣內這幾年雖然沒有出現本土性登革熱案例，但仍有零星境外移入的病例出現，縣府絲毫不敢大意，除提醒民眾至疫區需多加防範，如有疑似症狀要立即就醫。（編輯：陳俊碩）1081228

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