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台中南非籍志工辭歲 歌聲舞蹈療癒患者

最新更新：2019/12/31 17:23

（中央社記者趙麗妍台中31日電）今天是2019年最後1天，5名南非慈濟志工在台中慈濟醫院候診室，以歌聲、律動安慰病患、家屬，並分享自身經驗，盼患者雖處病痛中，仍不要放棄希望。

慈濟志工一行10人，其中5位是南非籍志工，今天出現在台中慈濟醫院，以歌聲、舞蹈安慰在候診室的病患及家屬，坐在輪椅上的阿公、阿嬤目不轉睛，欣賞他們充滿力與美的律動。

5位南非籍志工，最年輕的僅27歲，75歲的慈蒂是南非第一名慈濟志工種子，他分享加入慈濟的心路歷程，透過翻譯，他向候診室的病人與家屬說明，當年一無所有的自己是如何加入慈濟志工行列。

慈蒂表示，20多年來，很多人的家被燒毀，身無分文只能躲入叢林裡逃避，他也是其中一人，後來被慈濟志工發現，慈濟大愛在南非生根，當地人接受來自台灣的二手衣與食物。

候診的張小姐深受感動說，這些南非籍志工也是貧苦人，不遠千里把平安與喜樂送來這裡，讓在病苦中的人更寬心，迎接新的一年。

黃小姐也說，這些志工基於大愛，樂於出來幫助其他人，真的很不容易，在2019年最後一天，有緣遇見他們，明年一定會很幸福。（編輯：陳俊碩）1081231

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