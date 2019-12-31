女遊泰國染麻疹 專家建議赴泰評估打疫苗

（中央社記者陳偉婷台北31日電）衛生福利部疾病管制署今天公布，北部一名30多歲女性到泰國自助旅行，回國後發燒、鼻竇炎，後續又出疹，數度就醫才確診麻疹。專家提醒，到泰國旅遊前應評估接種疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青下午在記者會公布，上週新增1例境外移入麻疹病例，為北部30多歲女性，12月5日到12日到泰國自助旅行，17日開始出現鼻塞、發燒，到診所就醫後被診斷鼻竇炎；20日又出現肌肉痠痛、頭痛、喉嚨痛，又到診所就醫，診斷為疑似流感。

直到12月23日，個案的臉部、軀幹和四肢出現紅疹，到診所就醫後，高度懷疑是麻疹，轉到大醫院後，經通報檢驗，在26日確診。目前個案居家隔離中，其泰國旅遊的3名同行者都沒有疑似症狀。

衛生單位已初步掌握個案接觸者共338人（含醫療院所接觸者234人），將監測至1月14日。個案12月21日中午12時至12時10分曾出入新竹縣竹北市隘口六街全聯福利中心竹北隘口店。

疾管署提醒，民眾如曾於前述時段出入此場所，請自主健康管理18天（自最後接觸日起算），如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。

台灣今年累計139例麻疹病例，共造成19起群聚，其中82例為國內感染（59例為接觸者），57例為境外移入病例（48例為本國籍民眾），感染國家以越南18例、泰國16例及菲律賓8例為多。出國目的以旅遊31例最多，其次為商務及探親。

林詠青說，台灣鄰近國家的麻疹疫情多呈下降趨勢，但泰國近期疫情持續，今年截至12月21日累計報告6300餘例，高於去年同期，其中21例死亡，發病率以南部陶公府及北大年府為高。民眾如果計劃到泰國，應評估接種疫苗。

疾管署副署長羅一鈞呼籲，民眾如計劃前往麻疹流行地區，應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒前往當地；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或提供自費MMR疫苗的醫療院所自費接種1劑MMR疫苗。

一般民眾（特別是1981年後出生的成人）於出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。（編輯：管中維）1081231