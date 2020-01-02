金鼠年2000萬刮刮樂來了 總獎金達74億元

（中央社記者吳佳蓉台北2日電）迎接2020年「金鼠年」，台彩表示，今天發行5款新春新品，最受矚目為「2000萬超級紅包」刮刮樂，總獎金高達新台幣74億元，2000萬頭獎多達3個，2獎「200萬加賓士車」數量也從去年的5個增至7個。

台灣彩券公司今天舉辦「2020刮刮樂新品首發記者會」，一次發表5款刮刮樂新品，為新春系列拉開序幕。

台彩總經理蔡國基說，5款中包含以往過年最受歡迎的高額頭獎刮刮樂「2000萬超級紅包」，每張售價2000元，整體中獎率為69.33%，有3個頭獎2000萬元，7個2獎「200萬元加賓士車」，2獎數量比去年多出2個，今年選用車款為賓士A180 Sedan；3獎100萬元則多達400個，獎項數比去年大增100個。

蔡國基說，配合彩券獎金課稅門檻由2000元提高至5000元，「2000萬超級紅包」5000元獎項也比去年增開9.6萬個，共有多達逾48萬個中獎機會；為讓民眾玩得盡興，今年「2000萬超級紅包」發行張數比去年大增，發行總金額從80億元增至100億元，總獎金逾74億元，為歷年刮刮樂單期遊戲總獎金最高的一款。

台彩表示，今天也同步發行其他4款刮刮樂「贏家對決」、「刮刮金樂透」、「百萬年終獎金」及「超速777」；其中「贏家對決」主打刮中就贏錢，最小獎項600元，只要刮中保證贏錢，還有5個頭獎300萬元。（編輯：鄭雪文）1090102