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換新鈔過新年 16日454家分行開跑【地圖】

最新更新：2020/01/06 17:46
中央銀行6日宣布，為了便利民眾春節前兌換新鈔，8家金融機構、選定454家分行做為兌鈔地點，將於1月16日起、連續5個營業日進行新鈔兌換。（中央社檔案照片）
中央銀行6日宣布，為了便利民眾春節前兌換新鈔，8家金融機構、選定454家分行做為兌鈔地點，將於1月16日起、連續5個營業日進行新鈔兌換。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北6日電）農曆春節前的重要代辦事項，除了大掃除，另一項任務就是換新鈔，中央銀行今天宣布，為了便利民眾春節前兌換新鈔，8家金融機構、選定454家分行做為兌鈔地點，將於1月16日起、連續5個營業日進行新鈔兌換。

央行表示，已洽請台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，選定454家分行（郵局）為2020年指定兌鈔地點；新鈔兌換日程則訂於1月16日至1月22日，連續5個營業日。

央行接著指出，這段期間，7家銀行的371家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區的25家指定兌鈔郵局，都會開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另外58家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

央行發行局局長施遵驊表示，按照過往經驗，第2、3天會是兌換新鈔的高峰日，可能出現排隊人潮；央行今年也將服務加值，方便民眾在排隊人龍較長時，尋找鄰近的兌換地點，在「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結。

施遵驊指出，民眾於央行官網、臉書及行動APP上可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置，另結合Google地圖（https://bit.ly/33huIcL）及QR Code，方便民眾使用手機查找；此外，央行也將於1月15日至1月21日，在主要報紙刊登公告，詳列454家指定兌鈔分行、郵局的名單。

施遵驊也說，過年期間，百元券需求最高，因此百元券有數量限制，每人限兌100張，其餘面額鈔票酌量提領。

不過央行也提醒，因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額，民眾若無法充分兌得所需的新鈔，請洽其他鄰近兌換地點辦理。（編輯：楊凱翔）1090106

互動地圖操作說明🔍
  • 請用兩指同時點擊拖曳地圖畫面
  • 手機、行動網路使用者可點右上角全螢幕圖示開啟Google地圖，登入Google帳號立即定位，尋找離自己最近的兌鈔銀行或郵局

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