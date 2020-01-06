搶國旅最後商機 南投旅館業加碼推觀光工廠券

加碼交通部觀光局「擴大秋冬國民旅遊」方案，南投縣旅館商業同業公會、南投縣觀光工廠協會6日宣布推出「觀光工廠DIY體驗券」，民眾1月底前入住南投配合秋冬國旅方案的旅館，就可持券到縣內10家觀光工廠之一參觀使用。中央社記者蕭博陽南投縣攝 109年1月6日

（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）南投旅館業與觀光工廠合作推出3000張觀光工廠體驗券，旅客月底前入住參加秋冬國旅方案的旅館即可獲體驗券，還可免費到縣內10家之一的觀光工廠體驗製作燈籠、造紙、巧克力。

配合交通部觀光局「擴大秋冬國民旅遊」方案，南投縣旅館商業同業公會、南投縣觀光工廠協會合作推出「觀光工廠DIY體驗券」，旅客1月底前入住南投配合秋冬國旅方案的旅館，就可持券到縣內10家觀光工廠之一參觀，體驗券價值新台幣300元到500元。

南投縣政府觀光處長王源鍾說，南投縣的觀光工廠呈現各產業獨門特色，例如參訪燈籠觀光工廠，才知道燈籠上「規矩」非常多，蘊藏許多學問，這次南投民間業者團結加碼推出觀光工廠體驗券，除希望藉此提高住宿率，也能推廣地方特色產業。

南投縣旅館商業同業公會理事長林志穎說，南投縣的120多家旅館，其中有54家響應秋冬國旅方案，業者提出144萬元經費規劃，其中100萬元獲中央補助，推出3000張觀光工廠體驗券，依房間數量比例發給配合的旅館，旅客月底前住宿就可拿到體驗券，春節期間可使用。

觀光工廠體驗券適用包含采棉居寢飾文化舘、光遠燈籠觀光工廠、藏傘閣休閒文化園區、果寶歡酵觀光工廠、香里活力豬展覽館、埔里妮娜巧克力夢想城堡、水里蛇窯、本草自然生技園區、集元果觀光工廠、廣興紙寮。（編輯：洪學廣）1090106