衛福部2長照建設啟用 陳時中誇屏東做得很好

（中央社記者郭芷瑄屏東縣6日電）衛生福利部屏東醫院高齡醫學大樓及南區老人之家香揚日照中心，今天分別落成啟用，衛生福利部長陳時中主持剪綵，並在高齡大樓啟用典禮上誇「屏東長照這一塊做得很好」。

陳時中為屏醫高齡大樓主持落成典禮時表示，屏東縣長潘孟安非常重視長照，把屏東長照這一塊做得很好，屏東南北狹長，在交通上不方便，又有各個族群，需要文化上的融合，要把照顧體系做起來很難，很佩服潘孟安及副縣長吳麗雪的努力。

陳時中也提到民進黨立委鍾佳濱三不五時就會到衛福部關心屏東的長照，陳時中肯定屏醫高齡大樓在各種設施上都做得很完善，成功結合醫療與安養，可做為其他醫院的範例，並表示，吳麗雪剛也答應他，一定會做到中央1學區1長照的目標。

斥資新台幣3億元興建的屏醫高齡醫學大樓，規畫為長照護理之家及老人日間照護，可以容納護理之家150床和60名日間照護老人，採綠建築設計，各樓層以春、夏、秋、冬配置，深具特色，是目前屏東地區最新穎長照大樓。

陳時中為南區老人之家香揚日照中心剪綵時，稱讚南老硬體建設不但增添人文跟藝術氣息，軟體方面更強化對「人」的尊重。

陳時中說，為配合總統蔡英文長照2.0計畫，政府目前已布建400餘家日照中心，將來將落實執行1學區、1日照的政策目標，期能減輕機構服務使用者及家屬的經濟負擔，並能有效提升長照機構的服務品質。

吳麗雪說，屏東縣政府為執行政府長照政策，目前布建完成27處日照中心、33處失智據點及17處家庭托顧中心，將來更會努力達成中央1學區、1日照的政策目標。

南老主任許慧麗表示，南老大膽把機構變成美術館，導入比利時、挪威等北歐先進照護概念，打造一處屬於在地且社區共融的照護機構，日照中心有花台、小菜圃，讓長輩運用迷你廚房做些輕食，刺激長輩的反應與行動力；園內也飼養兔子，讓長輩餵食並且互動，達到動物療育。（編輯：黃世雅）1090106