英粉看過來 小英總統紀念酒520前推出

台酒公司14日一次發表5支形象廣告片，會中台酒董事長丁彥哲（中）與執導廣告片的導演黃信堯（左），就「台灣的味道」、「每個村子都有一間柑仔店」、「啤酒協奏曲」、「傳說中的米酒」及「鄉愁」等5支廣告片內容進行對談。中央社記者吳佳蓉攝 109年1月14日

（中央社記者吳佳蓉台北14日電）2020年第15屆總統選舉落幕，總統蔡英文勝選連任，配合520就職，台酒董事長丁彥哲今天說，將在就職典禮前推出「小英總統紀念酒」，一樣會有啤酒及限量烈酒等多種品項，發行數量將視市場需求決定。

台灣菸酒公司今天舉辦「公司形象影片發表會」，董事長丁彥哲接受媒體訪問時表示，台酒成立已邁入119年，現階段目標放在打造台酒為國際品牌，一方面將計畫性的拓展國外市場通路，針對不同國家民情特性及法令，外銷不同商品，另一方面希望建立起「質感柑仔店」品牌的形象，拓展高價及分眾客群。

丁彥哲說，傳統對台酒的印象就像柑仔店，比的是產品價格便不便宜，未來想轉型為更有「質感」的路線，檢討舊產品重新包裝推出，改變消費者的第一印象，推出新產品時，會更重視分眾化市場，產品好，其實不用怕賣得貴，東西品質若好又安全，還是會有市場。

在啤酒銷售方面，丁彥哲表示，2020年已有幾個規劃方向，首先，配合520總統就職，將再度發行總統紀念酒，一樣將有啤酒及限量烈酒，在就職典禮前就會發行，也會爭取發行國宴酒；至於各款瓶身、包裝設計，目前仍在與總統府方面溝通，發行數量則會視市場需求決定。

蔡總統2016年就職第14任總統任期時，台酒共發行了5種紀念酒品項，台酒統計，最終台酒共賣出9.9萬箱，以一箱24瓶換算，共售出237.6萬瓶；烈酒部分，玉山陳高也熱賣了10萬瓶、玉山大曲賣出9萬瓶、OMAR單一麥芽威士忌賣出3.6萬瓶，玉尊威士忌則賣出7萬多瓶。

丁彥哲說，其次，也會發行針對分眾市場開發的啤酒商品，例如酒精濃度偏高的精釀啤酒系列，或是主打女性的花香、果香啤酒系列。此外，也會積極開發新商品，提供「一條龍服務」，例如護肝解酒液，利用釀啤酒時會產生的萃取物「水解胜肽」來製作。

另一方面，今天記者會現場，台酒也一次釋出5支由國片「大佛普拉斯」導演黃信堯執導的形象廣告片，主題分別為台灣的味道、每個村子都有一間柑仔店、啤酒協奏曲、傳說中的米酒及鄉愁。

小提醒：禁止酒駕，飲酒勿開車，飲酒過量，有害健康。（編輯：趙蔚蘭）1090114