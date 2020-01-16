台灣食材謊稱日本貨 網購名店標示不實挨罰

春節將至，衛生福利部食品藥物管理署去年12月起展開全台食品稽查，發現網購名店「聞明堂」產品標示使用日本芝麻，實際上卻是台灣芝麻醬，涉標示不實挨罰。圖為食藥署人員稽查畫面。（食藥署提供）中央社記者張茗喧傳真 109年1月16日

（中央社記者張茗喧台北16日電）春節將至，網購伴手禮、零食是許多民眾最愛，食藥署近日稽查全台70家網購食品製造業，發現網購名店「聞明堂」產品標示使用日本芝麻，實際上卻是台灣芝麻醬，涉標示不實挨罰。

春節腳步近，衛生福利部食品藥物管理署12月起展開全台食品稽查，包括網路熱搜的春節應景食品、伴手禮等製造端，年貨大街、傳統市場等販售端，以及有供應年菜或外帶年菜的餐飲端，共查核493家並抽驗2139件產品，今天公布檢驗結果。

食藥署中區管理中心簡任秘書林炎英表示，這次共稽查70家網購伴手禮製造業者，發現3家業者違規，其中位於桃園的杏芳食品店被查獲過期半年的膨脹劑「碳酸氫銨」，除了少數賣出的無法追回外，其餘現貨以全數銷毀，重罰新台幣12萬元；春申食府網購年菜使用的白蘿蔔則被驗出農藥超標，但違規產品已全數售出，除開罰外，也要求丟棄剩餘違規食材。

網購名店「聞明堂」販售的「月十二曲麻優綠豆太郎餅」不僅未標示淨重，外包裝成份標示使用「日本微粒黑芝蔴」，但現場發現食材原料竟是台灣製造的「日式純黑芝麻醬」，涉標示不實；「月十二曲伴島奶黃酥餅」不僅未標示淨重，還被檢出防腐劑己二烯酸0.17g/kg，但外包裝成份並未標示；「月十二曲紅豆麻薯餅」則是未標示淨重，一共挨罰12萬元。

在名店年菜稽查方面，共稽查90家星級旅館業附設餐廳或地方知名餐廳，其中台北市的阿美飯店（美安有限公司）被查獲現場菜單供售「烤鱈魚」，實際卻使用大比目魚，已由轄管衛生局裁處；新竹市的湘滿樓川湘料理則被查獲過期調味醬。

花蓮縣煙波大飯店的慕拉西餐廳標示牛肉原產地為紐西蘭，實際查驗進口單據卻是來自澳洲，店內販售的重組雞塊也沒有依規定標示；台東縣禾風新棧渡假飯店被查獲沒開封的逾期果汁及乳酪絲。

在販售端部分，衛生機關共稽查333家賣場、超市、量販店或年貨大街等年節食品，1838件產品當中有24件不合格，主要違規項目為生鮮蔬果檢出農藥殘留超過標準，將針對上游供應商開罰。

食藥署呼籲民眾購買春節食材時，如果是購買散裝食品，應掌握先「看」、後「聞」順序，不選外表破損、內容物外漏，或有刺鼻、酸臭、腐敗味、芳香氣味強烈的食品；如購買完整密封包裝乾貨食品，選購前應詳細閱讀標示，瞭解產品內容物及效期等。（編輯：管中維）1090116