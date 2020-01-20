童裝設計師量身打造連身衣 捐贈早產兒基金會

（中央社記者陳俊華台北20日電）民進黨立委黃秀芳今天說，自己身為2個早產兒的母親，因早產兒體型小，人生的第一件衣服真的很難找，感謝台灣有童裝設計師願意為早產兒量身打造連身衣，並捐贈給早產兒基金會。

黃秀芳上午舉行「捐贈早產兒基金會連身衣」記者會，邀請童裝設計師白怡文、早產兒基金會執行長賴惠珍、國健署副署長吳昭軍等人出席。

黃秀芳說，每年台灣有2萬多名早產兒，早產兒從出生到出院抱回家前，人生的第一件衣服真的非常難找，她自己是2個早產兒的媽媽，孩子都要穿很大件的衣服，謝謝白怡文替早產兒設計出這麼漂亮、舒適的衣服。

黃秀芳也回憶起，她的小孩剛出生時，一個體重才1600公克、另一個1800公克，「要找到合適的衣服非常難，都要摺很多摺」，現在能有這麼剛好、舒適的衣服，要特別感謝設計師與早產兒基金會。

白怡文表示，當初接到委員指示，開始針對早產兒服裝做開發，從面料、設計、製造生產都是「台灣製造」，希望早產兒可以穿到好品質的東西，跟醫院多次溝通修正版型後，終於能提供最符合早產兒穿著尺寸的連身衣。

賴惠珍說，早產兒雖然提早來到人間，但卻為自己的人生奮鬥，醫療團隊也不眠不休照顧這些孩子，讓他們順利長大，黃秀芳身為早產兒的母親，協助基金會非常多，這次基金會將與70間合約醫院聯繫，依需求分配，讓全台小小寶貝擁有這份愛與喜悅。

吳昭軍表示，早產兒出生後歷程特別辛苦，由於早產兒體型偏小，出生後會在保溫箱觀察治療，當早產兒可以抱出保溫箱穿上人生的第一件衣服時，往往市售連身衣尺寸過大，父母親不知如何購置適合的衣物給孩子；未來希望產官學一起合作，對早產兒提供更好的政策與照顧品質。（編輯：楊凱翔）1090120