嘉義縣春節疏運 警設線上查詢讓民眾好行

（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）春節連假，嘉義縣警察局彙整轄內知名風景區交通資訊及各項管制疏導措施，製作QR CODE供民眾查詢使用，民眾可上縣警局臉書（Facebook）專頁連結，避開易壅塞路段。

嘉義縣警察局今天表示，春節期間（23日至29日），針對阿里山等景點及傳統市場、廟宇等人潮眾多地區，將加強交通稽查及疏導作為，並適時透過手控號誌方式調節車流，避免造成交通壅塞。

嘉義縣警察局指出，春節期間，因應阿里山森林遊樂區園區內自小客車停車空間不足，嘉義林管處於阿里山公路（台18線）88.5公里至95公里公里處路邊增設327個臨時停車格及100個機車停車格，且每天上午9時至下午6時提供遊客免費接駁專車。

另外，奮起湖風景區因停車空間不足且169線道路較狹窄，將於26日至28日管制自小客車由台18線進入169線，前往奮起湖地區車輛改道由台18線63.5公里處行駛替代道路經頂石棹前往。

阿里山國家風景區管理處另於石棹（台18線61.5公里）設置288個自小客車臨時停車格，並於26日至28日每天上午9時至下午5時，提供石棹至奮起湖免費接駁專車。

嘉義縣警察局表示，春節期間，疏導阿里山公路下山車流，籲請前往國道3號北上車輛改道行駛嘉126-1線，前往竹崎交流道北上；另下山自小客車也可改道行駛嘉130線，沿途都有指示路標，避免下山車流過多，造成壅塞及行車速度緩慢。（編輯：戴光育）1090121