內政部公布去年詐騙排行榜 假網拍蟬聯第一

（中央社記者王承中台北22日電）內政部今天表示，去年民眾最常被騙的前3大詐騙手法，依序分別是蟬連兩年第一的「假網拍」，以及「解除分期付款」、「猜猜我是誰」。「假網拍」受害者以40歲以下年輕族群為大宗，案件9成以上發生在臉書。

年節將至，明天就是小年夜，內政部上午發布新聞稿，公布108年民眾最常被騙的3大詐騙手法，其中「假網拍」連續兩年蟬聯第一，「解除分期付款」排名第二，「猜猜我是誰」排名第三。

內政部表示，假網拍、解除分期付款都是從網路購物衍生出的詐騙手法，兩者合計占6成詐騙數，提醒民眾要慎選網購平台，強化資安觀念，以避免受騙。

內政部指出，根據165反詐騙諮詢專線統計，「假網拍」受害者以40歲以下年輕族群為大宗，被害案件高達9成以上都發生在臉書，內政部特別提醒喜愛網購的民眾，上網購物應選擇商譽良好的正規購物平台，並使用安全交易機制，切勿透過臉書、LINE私下聯繫交易，才能降低被騙風險。

內政部表示，歹徒經常盜用民眾臉書、IG帳號張貼詐騙購物訊息，導致臉書或IG好友誤以為真有好康可撿，因而遭到詐騙。民眾如果接到親友傳訊、貼文分享優惠購物資訊時，一定要當面或電話向本人確認真偽，以免淪為詐騙肥羊。

內政部指出，「解除分期付款」受害者同樣集中在40歲以下年輕族群，民眾使用任何電子商務服務時，都應建立個資可能外洩的風險觀念，接到陌生來電時，不要因為對方說得出自己過往交易資料，就輕信其身分，應牢記ATM絕對沒有任何解除設定的功能，接到來電要求操作ATM，就是詐騙。

內政部表示，「猜猜我是誰」受害者主要為40歲以上中老年族群，民眾若接到自稱親友的人，使用陌生號碼來電，聲稱手機故障、遺失或剛換新門號，要求修改通訊錄或加LINE好友，接著又以各種理由要求借錢救急，就要提高警覺，應立刻向親友本人求證，以免好心幫忙卻被詐騙集團利用。

內政部指出，希望透過公布詐騙排行榜，讓民眾對詐騙手法更有警覺，如果遇到疑似詐騙，可立即撥打165反詐騙諮詢專線求助，以保障財產安全。（編輯：郭萍英）1090122