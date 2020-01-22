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防範武漢肺炎 澎湖醫衛做好防疫整備

最新更新：2020/01/22 13:01
國內首傳武漢肺炎確診病例，衛生福利部澎湖醫院加強防範措施，並在入口處設置標語立牌宣導。中央社 109年1月22日
國內首傳武漢肺炎確診病例，衛生福利部澎湖醫院加強防範措施，並在入口處設置標語立牌宣導。中央社 109年1月22日

（中央社澎湖縣22日電）國內首傳武漢肺炎確診病例，澎湖縣政府加強防範措施，縣內地區醫院已完成防疫整備。

澎湖縣政府衛生局副局長彭紋娟表示，武漢肺炎疫情迅速蔓延至大陸多省及周邊國家，加上春節年假開始，民眾返鄉進出，為防堵疫情，要求馬公航空站與港務單位在出人口和候機、船室等要做好清潔消毒等工作。

衛生局備有口罩7300個、N95口罩500個、防護衣和隔離衣各200件，衛福部澎湖醫院口罩有1萬600個、N95口罩600個、隔離衣700件、三總澎湖分院外科口罩、N95口罩、全身防護衣與隔離衣等共計有2萬9040件等防疫物資，足供院區醫療人員30天的數量。

澎湖衛生局表示，防範武漢肺炎，三總澎湖分院是疾管局指定醫院，目前設置6間負壓隔離病房，其中醫院單人床獨立式的空調病房，也作為備用；衛福部澎湖醫院新任院長匡勝捷今天指示院區完成發燒篩檢站的設置和簡易的隔離病房，以及未來收治患者作業流程，救護直升機也完成待命和整備。

彭紋娟指出，自武漢或鄰近其他地區入境者，14天內若有發生發燒、呼吸道症狀者和類流感症狀者，應儘速就醫，並主動告知旅遊史和接觸史等。

衛生局表示，防範武漢肺炎，由於空氣和接觸是兩大傳染途徑，提醒民眾要戴口罩、勤洗手、避免接觸禽畜、避食生肉生蛋和避免空氣不流通與人潮擁擠的場所。（編輯：方沛清）1090122

國內首傳武漢肺炎確診病例，衛福部澎湖醫院加強防範措施，設置發燒篩檢站。中央社 109年1月22日
國內首傳武漢肺炎確診病例，衛福部澎湖醫院加強防範措施，設置發燒篩檢站。中央社 109年1月22日
衛福部澎湖醫院新任院長匡勝捷22日指示院區完成發燒篩檢站的設置和簡易的隔離病房，以及未來收治患者的作業流程。中央社 109年1月22日
衛福部澎湖醫院新任院長匡勝捷22日指示院區完成發燒篩檢站的設置和簡易的隔離病房，以及未來收治患者的作業流程。中央社 109年1月22日
澎湖衛生局表示，防範武漢肺炎，三總澎湖分院是疾管局指定醫院，目前設置6間負壓隔離病房，其中醫院單人床獨立式的空調病房，也作為備用。中央社 109年1月22日
澎湖衛生局表示，防範武漢肺炎，三總澎湖分院是疾管局指定醫院，目前設置6間負壓隔離病房，其中醫院單人床獨立式的空調病房，也作為備用。中央社 109年1月22日
國內首傳武漢肺炎確診病例，三總澎湖分院是疾管局指定的醫院，目前設置有6間負壓隔離病房，其中醫院單人床獨立式的空調病房，也作為備用。中央社 109年1月22日
國內首傳武漢肺炎確診病例，三總澎湖分院是疾管局指定的醫院，目前設置有6間負壓隔離病房，其中醫院單人床獨立式的空調病房，也作為備用。中央社 109年1月22日
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