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新加坡政府：病毒防不勝防 抗疫需全民參與

最新更新：2020/01/23 17:24

（中央社記者郭朝河吉隆坡23日專電）武漢爆發2019新型冠狀病毒（2019－nCoV，武漢肺炎）疫情升溫，新加坡政府已成立跨部門工作小組因應。國家發展部長黃循財指出，雖然準備工作完善，但偶爾還是防不勝防，抗疫需要各部門和全國齊心協力。

新加坡「聯合早報」報導，衛生部和教育部等部會昨天已設立跨部門工作小組，由衛生部長顏金勇和國家發展部長黃循財聯合領導，以針對新型冠狀病毒採行更好的防疫措施。

黃循財昨天召開記者會表示，根據過去經驗，抗疫需要各部門和全國齊心協力。雖然準備工作完善，但偶爾還是防不勝防，無可避免地出現一些病患。因此，他籲請出現症狀的人儘快看醫生，民眾也應避免去人多的地方。

他也透露，自衛生部將隔離病患的定義擴大至所有去過中國並有肺炎症狀的人之後，目前有3起新增可疑病例，可疑病例總數達到10例。新加坡目前還沒有出現確診案例。

另一方面，報導也引述酷航發言人聲明說，由於中國當局暫停武漢的公共交通網絡，因此酷航往返新加坡和武漢的班機也受影響。

因此原定今天和明天傍晚6時55分飛往武漢的酷航TR120班機，目前處於取消狀態。至於何時恢復飛行，將視疫情的控制局勢而定。（編輯：陳惠珍）1090123

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