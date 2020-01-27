春節孩子不舒服是否急診 醫師教這樣判斷

（中央社記者張茗喧台北27日電）發燒、上吐下瀉、咳喘是兒科急診常見3大疾病，孩子在春節假期出現類似症狀，到底該不該掛急診，令父母苦惱。醫師傳授簡易因應措施及判斷方法，呼籲別因急診人多而延誤治療。

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰接受中央社記者訪問時說，兒科急診常見的3大就醫疾病，包括發燒、上吐下瀉及咳喘。他解釋，孩子耳溫超過攝氏38度就屬於發燒。

他建議父母先給孩子服用家中常備的退燒藥，若吃了1、2次仍沒退燒，而且食慾不佳、睡不好，就建議立即就醫。不過，若是不到3個月的嬰兒，一旦感染很可能影響到腦部，只要耳溫超過38度就應盡快就醫。

過年期間大吃大喝，孩子出現嘔吐、拉肚子的風險也大增，建議先以清淡飲食減輕腸胃負擔，多喝溫開水、不冰的運動飲料，食物方面以稀飯、清淡的麵類、白土司為主。

若一天之內嘔吐、拉肚子次數只有1到2次，可以先在家觀察，要是多達3到5次就有脫水疑慮，可考慮就醫，萬一上吐下瀉次數高達8次，恐怕連藥也吃不下去，務必立即就醫，很可能需要住院觀察。吳昌騰也建議，父母就醫前最好先拍下孩子便便照片，有助醫師診斷。

至於孩子出現氣喘、哮吼症狀，可能是痰多、氣管發炎，父母可以先用水盆裝熱水，讓孩子吸水蒸氣稍作緩解，並儘速就醫，千萬不要擅自給孩子使用噴劑或支氣管擴張劑。

除了上述3大常見疾病，吳昌騰也強調，若孩子誤吞異物或由診所醫師轉診大醫院，千萬別因為急診人多就延誤治療。去年曾收治一名男童因睪丸扭轉，由其他院所轉診至長庚醫院，但男童父母眼見急診人山人海，決定隔天再來看病，卻因拖太久導致睪丸壞死。

吳昌騰另分享臨床上父母常有的錯誤行為，用藥方面，部分父母崇尚自然療法，即便醫師診斷、開藥也堅決不給孩子吃藥；另一種則是亂餵藥，將日本買的藥、藥房買的藥或上次吃剩的藥拿來餵孩子，不僅沒對症下藥，劑量也不正確。

診斷方面，有的父母偏聽網路上的資訊，認為有某些症狀就一定是某種病，直接要求醫師以他們認為的疾病來治療；另一種則是一問三不知，讓醫師無從診斷。他建議，父母或照顧者帶孩子就醫前，務必先了解孩子不舒服的地方，或觀察生病後喝奶、便便、睡眠、活動力的狀況和平時有何不同，有助醫師更快找出病因。

此外，父母看到孩子病懨懨的樣子，肯定心急如焚，經常有父母抱著孩子到急診室大吼大叫，要求優先看診。吳昌騰強調，孩子到急診室後會根據嚴重程度安排看診順序，若醫師沒有第一時間替孩子看診，代表還有更嚴重的病童等待救命。（編輯：張雅淨）1090127