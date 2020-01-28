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日本爆首例境內感染 疾管署暫不調升旅遊疫情建議

最新更新：2020/01/28 18:39

（中央社記者張茗喧台北28日電）日本一名遊覽車司機日前接載武漢旅行團，近日確診武漢肺炎，是日本首例境內感染病例。疾管署研判該司機為隱藏個案密切接觸者，非不明原因社區感染，暫不調升旅遊疫情建議等級。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情持續擴散，日本共同社今天報導，厚生勞動大臣加藤勝信證實新增2起確診病例，其中一人未曾前往中國，是日本首宗境內傳染病例。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥今天晚間接受記者電訪時表示，根據了解，日本首例境內感染個案是奈良縣一名遊覽車司機，1月曾2次接載來自中國武漢市的旅行團，可能是武漢旅遊團中有未被確診的隱藏個案，由此推測該司機應是和個案密切接觸後遭感染。

莊人祥說，該司機接載的2個武漢團雖然沒有團員確診，在日本旅遊期間也有傳染給他人的可能性，但目前尚無證據，考量該司機不像是被未明的社區感染源，暫不調升旅遊疫情建議等級。

莊人祥指出，未來若出現不明原因的社區感染，才可能定調為「持續性社區感染」，屆時將視情況調整旅遊疫情建議等級。（編輯：卞金峰）1090128

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