因應武漢肺炎 南部縣市進校園醫院加強防疫

（中央社高雄29日電）因應防範嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎），高市私立幼兒園明天開園，教育局今天要求所有人員進出量體溫和戴口罩；台南市校園未硬性規定戴口罩；花蓮縣則若有咳嗽等狀況，要求戴口罩。

高市教育局表示，已提供各級學校、幼兒園及補習班明確的防疫守則，包含落實勤洗手、自主量體溫、每日消毒工作，並要求出入人員戴口罩、避免跨班活動、如有召開會議需求應先進行防疫風險評估，並且針對寒假期間赴湖北地區或中港澳地區的教職員生防疫，赴湖北地區者務必確實居家檢疫14天，赴中港澳地區者落實自我健康觀察14天。

高雄市長庚、高醫等多家醫療院所，連日來宣導並要求民眾進出必須全程配戴口罩和量體溫。

台南市政府衛生局表示，7天的年假結束，政府部門及各大行業明天上班開工，市民若出現發燒、咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀時，一定要戴口罩；即使身體健康，進出醫療院所時，必須全程配戴口罩；如果出入通風不良及擁擠密閉的空間時，也要戴口罩，但校園未硬性規定戴口罩。

屏東縣衛生局要求民眾進出醫院要戴口罩；教育局表示，離開學2月10日還有一段時間，教育局會擬定因應對策，而明天只有行政人員上班，行政人員會自主管理。

澎湖縣政府教育處表示，澎湖各級學校一般學生沒有強制規定戴口罩，不過，從大陸湖北武漢返澎的學生，在家自主管理14天，從大陸其他地區回來的則要戴口罩，至於一般學生若有流感等症狀，也要求要戴口罩上學。

台東縣政府教育處表示，2月3日開始的寒假課輔是否如期進行，明天討論後再決定。

花蓮縣政府教育處表示，校園活動即日起陸續進行，2月3日起則有寒假課後輔導，要求校方對進出校園的學生、教職員測量體溫，若有發燒症狀，會建議留在家中休養，或由校方安排獨立空間隔離，若測量無發燒但有咳嗽、流鼻水的狀況，則要求配戴口罩。（編輯：陳清芳）1090129