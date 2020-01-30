中市府赴賣場訪查防疫物資 未發現哄抬價格

為防範武漢肺炎，口罩等防疫物資的需求增加，台中市政府30日由經濟發展局、衛生局、法制局消保官及新聞局等組成跨局處聯合訪查小組，前進各大賣場稽查。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 109年1月30日

（中央社記者郝雪卿台中30日電）面對武漢肺炎疫情來襲，台中市政府今天在開工首日出動聯合訪查小組，前進賣場通路了解口罩等防疫物資供貨情形後表示，未查出有哄抬價格情形。

為防範武漢肺炎，口罩等防疫物資的需求增加，市府在春節連假後上班首日，由經濟發展局、衛生局、法制局消保官及新聞局等組成跨局處聯合訪查小組，針對市售醫用口罩等防疫物資執行持續性訪查，實際瞭解各式通路銷售一般醫用口罩等物資供給情形，也稽查銷售價格。

經濟發展局長張峯源表示，依照經濟部供應口罩的策略，第一波供貨通路為4大便利超商，民眾可就近在超商，依每日限量3片購買到一般醫用口罩，第二波為藥妝通路，第三波為大賣場，三大通路預計會陸續鋪貨完成，滿足民眾購買需求。

法制局主任消保官康馨壬說明，從今天起口罩工廠會陸續增加生產量，消費者不用急著要大量添購，可以先到超商限量購買，若發現相關業者有哄抬物價或囤貨居奇的情況，都歡迎向市府申訴，消保官會啟動查證機制，保護消費者的權益。

食品藥物安全處副處長蔣淑玫則建議民眾配戴一般醫用口罩，醫用口罩屬於醫療器材，民眾選購時，應審視外包裝的醫療器材許可證字號與保存期限，才能確保買到合格的醫療口罩。

市府指出，在了解各通路口罩需求狀況後，已規劃訪視口罩生產製造情況，陸續訪查設址在中市的口罩工廠，掌握產銷情形，確保市民可購得防疫口罩，讓防疫確實到位，保障市民健康。（編輯：陳俊碩）1090130