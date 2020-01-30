武漢肺炎是否停課 宜縣府：比照流感規定

（中央社記者沈如峰宜蘭縣30日電）學生家長關切武漢肺炎疫情如果在校園蔓延，屆時是否停課。宜蘭縣政府今天表示，將比照流感「345」停課標準，只要是同班級3天內有4起流感案例，將停課5天。

另外，宜蘭縣民政處長游宏隆說，有關從中國大陸武漢入境台灣的台商及旅客中，原有13人填寫要到宜蘭，經縣府查訪結果，其中只有9人抵達宜蘭，縣府在今天中午前都已聯繫上健康關懷對象，並持續列管關懷追蹤中。

宜蘭縣嚴重特殊傳染性肺炎疫情指揮中心，今天在縣府舉行第2次工作會議，縣長林姿妙主持。

縣府表示，宜蘭縣累積至今通報武漢肺炎疑似案例有19例，其中有17例排除，還有2例待檢驗，目前宜蘭縣內無確診個案。

林姿妙在會議上說，目前縣內口罩庫存量足夠，衛生單位也已將防疫儲備口罩優先提供醫療院所及面對第一線為民服務的工作人員，也全力協調縣內各口罩供應廠商於今天開工後，儘速配送至各藥局，民眾不必恐慌、囤貨。

宜蘭縣教育處長王泓翔接受媒體聯訪時說，家長關切疫情在校園蔓延後，屆時寒假課輔班或是開學後是否停班，縣府將比照流感「345」停課標準，只要是同班級內3天內有4起流感案例，將停課5天。學童若有發燒、感冒建議在家隔離，家長不需恐慌。（編輯：李錫璋）1090130