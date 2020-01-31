想中百萬還有機會 546個刮刮樂大獎尚未刮出

（中央社記者吳佳蓉台北31日電）春節假期刮刮樂摃龜別氣餒，台彩統計，目前「2000萬超級紅包」刮刮樂頭獎僅刮出1個，還有2個頭獎新台幣2000萬元等待民眾刮出，合計百萬元以上獎項，還有高達546個尚未刮出。

搶攻農曆春節買氣，台灣彩券公司從1月2日起共發行17款刮刮樂，總獎項超過4060萬個，其中，100萬以上獎項高達646個，比去年多出200多個；之中頭獎金額最高、最受矚目的為「2000萬超級紅包」刮刮樂，有3個頭獎2000萬元，7個2獎「200萬元加賓士車」。

台彩表示，統計至30日止，「2000萬超級紅包」刮刮樂已刮出1個頭獎2000萬元，2獎則刮出3個，也就是說，還有2個2000萬元頭獎及4個「200萬元加賓士車」的中獎機會，目前還沒中獎的民眾可別氣餒，「還有大獎在民間」。

台彩指出，此外，300萬至500萬元獎項，目前只刮出2個，200萬至300萬元獎項刮出5個，100萬至200萬元獎項刮出92個，加上已刮出的1個2000萬頭獎，合計100萬元以上刮刮樂大獎只刮出了100個。

台彩說，對比百萬以上獎項總數646個，目前刮出比例才15%，想靠刮刮樂中獎成為百萬富翁，還有不少機會。

另一方面，台彩今天也公布2020年新春最旺投注站，位於台中市沙鹿區的「鑫寶金財神彩券行」，1月14日才開出大樂透2.47億元頭獎，且為1注獨得，之後好運接二連三，26日、28日、30日又相繼開出「春節大紅包」百萬加碼獎，且賣出的中獎彩券皆為1注獨得100萬元獎金。

台彩統計，從2014年第四屆公益彩券發行以來，「鑫寶金財神彩券行」累計已開出7次「春節大紅包」獎項。（編輯：林興盟）1090131