全家釋出自有品牌口罩56萬片 未限購3片

（中央社記者潘姿羽台北2日電）武漢肺炎疫情延燒，買口罩成全民運動；全家便利商店於2月1日釋出56萬片口罩，並選在交通轉運站、醫院等特殊型商圈的門市優先供應，而且未限制購買數量，消息一出，再次引發消費者搶購。

全家便利商店表示，在政府徵召產能之前，自有品牌「FamilyMart Collection」便已進行口罩生產，數量約達56萬片，2月1日起於全台各大交通轉運站、醫院等處的門市銷售，1片新台幣8元，並無1人僅能購買3片的限制。

業者表示，這批口罩是在政府徵召之前生產，也不是政府協調分發的口罩，因此回歸正常販售，沒有限購做法。

OKmart則因應假日派送需求，昨日晚間特別加班物流車，派送部份營業門市，今天也會繼續將口罩派送至全台門市，以滿足民眾需求。

武漢肺炎疫情持續，民眾對口罩的需求量大，使得藥妝店、超商口罩頻頻缺貨，不少民眾甚至直接詢問超商，口罩的配貨、到貨、銷售時間，一大早就前往排隊，展現對購買口罩勢在必得的決心。

部分網友也在論壇上交流買口罩心得，有人分享「別在醫院附近的超商買，超容易被掃貨」，也有人建議「直接問店家，每家進貨時間都不太一樣」。（編輯：黃國倫）1090202