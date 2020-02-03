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因應防疫需求 高市代中央發幼兒園近6萬個口罩

最新更新：2020/02/03 17:18

（中央社記者王淑芬高雄3日電）武漢肺炎疫情嚴峻，為讓私立幼兒園中臨時出現呼吸道症狀幼童，或臨時緊急需求者能調度口罩，高市教育局今代教育部發放防疫備用兒童口罩，共1147包、5萬7350個口罩給幼兒園。

代轉口罩的高雄市政府教育局表示，高雄市私立幼兒園含非營利幼兒園有445所，小朋友約4.8萬人，教育部配送的口罩是針對私幼。口罩用途是提供學校因應急使用，非供家長取用。

教育局幼兒教育科表示，這次提供的兒童口罩是緊急支援「防疫備用物資」，教育部規定幼兒園必須妥善保管及運用，並指定1名管理人員登記口罩使用情形；此外，這次口罩是緊急支援用，不提供一般使用，僅提供臨時性發現幼兒於園內出現發燒、咳嗽、喉 嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況者配戴。

這波幼兒園兒童口罩發放，按國教署規定依各幼兒園實際招收人數，以「每50人到60人配送1盒」為原則，分2階段配送。第1階段為已開學的私立幼兒園，全國配送約50萬片；第2階段發放對象為公立幼兒園。

教育部這次配送的「兒童口罩」，是為了讓幼兒園中臨時出現呼吸道症狀幼童，或有臨時性緊急需求時能調度，因此無償配送兒童口罩，作為幼兒園防疫備用物資。2日由物流公司配送至各指定服務據點，並由各縣市教育局(處)通知幼兒園今天前往領取。

另外，配合中央政策，高雄市針對高中(含)以下學校延長寒假，並取消2月15日補課；另108學年度第二學期開學時間順延兩周至25日，因應延後開學，休業式也將調整至7月14日。教育局長吳榕峯鼓勵家長善用高雄市與全國各項數位學習平台，好好靜下心來學習，充實3周的假期。（編輯：孫承武）1090203

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