武漢專機深夜抵台 檢疫接送隔離共3個多小時

返台的台商在下機後會先進行消毒並經過發燒篩檢，若出現疑似症狀會由救護車後送就醫，無症狀者會由專車接送，離開機棚前往集中檢疫場進行為期14天的安置隔離。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 109年2月4日

（中央社記者邱俊欽、吳睿騏桃園機場4日電）武漢肺炎疫情蔓延，仍有部分台商滯留武漢，200多名武漢台商3日晚間搭乘東方航空專機抵達桃園國際機場，經過3個多小時檢疫作業後，依規定搭乘專車前往隔離處所。

首批200多名台商昨天深夜11時40分抵達桃園國際機場，專機隨即推至台灣飛機維修公司機棚，專案小組在包機未抵達前就換上防護衣，全副武裝在台灣飛機維修公司廠棚等待，飛機在進入機棚後也隨即關起大門，以維護乘客隱私。

台商在下機後會先進行消毒並經過發燒篩檢，若出現疑似症狀會由救護車後送就醫，無症狀者會由專車接送，離開機棚前往集中檢疫場進行為期14天的安置隔離。

為了讓相關作業更加順暢，中央流行疫情指揮中心昨天上午就與桃園機場各單位舉行秘密會議，研擬從武漢直飛台北的專機，在抵達桃園機場後的入境與防疫措施，而多輛救護車與陸軍化學防疫車輛也陸續進入機棚待命，指揮中心也要求各單位不能讓媒體靠近，以保護人員隱私權。

台商專機因故延誤至昨晚約9時40分才出發，旅客登機前除需接受消毒，還要多次量測體溫以確認未發燒，在核對台商及台胞資料後，會全人、全程隔離做好照顧，並填寫「旅客入境健康聲明卡」，至於確診病例則不會登機。

交通部官員昨天傍晚也證實，已收到武漢台商返台專機的起飛申請文件，並依規定盡速辦理。

為協助返台民眾完成檢疫隔離，指揮中心也緊急徵調醫護人員協助，另外包括移民署、航警局、疾管人員等國境單位，也加派人力執行通關及防檢作業，整個檢疫工作大約歷時約3個多小時，最後則由專車分批接送人員離開機棚，前往集中檢疫場進行為期14天的隔離檢疫。

台北市家長會長協會總會長徐正文昨天下午受訪表示，第一批返台乘客約200多人，預計5日會有第2班飛機，若仍有需要還會有第3班，第一批乘客以武漢地區為主，其他地區乘客則會陸續返台。（編輯：張佑之）1090204