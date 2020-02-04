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線上訂餐拿到幾張發票才正確 國稅局一次釋疑

最新更新：2020/02/04 18:05

（中央社記者吳佳蓉台北4日電）外送平台眾多，隨平台性質與餐飲店合作方式不同，開發票樣態也有差異，讓消費者無所適從，台北國稅局一次彙整目前9家外送平台發票開立方式，平台、店家開發票有沒有問題，對照便可知道。

台北國稅局表示，目前國內共有UberEats、Foodpanda空腹熊貓 、Quickpick 快點外送、Foodomo、Cutaway卡個位、Lalamove、Deliveroo 戶戶送、有無外送及街口外送等9家外送平台。

其中，只有UberEats屬於在國內沒有固定營業場所的境外電商，按規定，會開出1張不印出紙本的雲端發票給消費者，且發票金額就是包含外送費的消費總金額，事後UberEats會扣除外送費，將餐飲費金額給合作店家，這時店家會再開一張發票或收據給UberEats報帳。

台北國稅局指出，其餘8家外送平台在境內有固定營業場所，不過隨著與餐飲店的合作方式不同，開發票方式也有差異。

使用Foodpanda和Quickpick訂餐，有可能和使用UberEats一樣，只拿到1張發票，發票金額為外送費及餐費合計，但也可能一次拿到兩張發票，外送費跟餐費分開開立。

台北國稅局說，Foodomo 及Cutaway則一律只會開出1張雲端或紙本電子發票，發票金額為消費全額，包含外送費和餐費。Lalamove、Deliveroo、有無外送及街口外送的使用者，會拿到兩張發票，1張是外送費發票，另1張是餐飲費發票。

台北國稅局表示，根據規定，外送業者與一般店家一樣都有開立發票的義務，消費者可留意常常叫餐的業者，是否有確實按照規定開立，協助國稅局確保店家合規納稅。（編輯：林淑媛）1090204

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