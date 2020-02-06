鑽石公主號台60餘歲女性 確診新型冠狀病毒

（中央社記者陳偉婷台北6日電）停靠在日本的鑽石公主號出現多名新型冠狀病毒確診案例，其中包含一名台灣人。指揮中心指出，台灣個案為60餘歲女性，目前已在日本醫院隔離治療。

日本放送協會（NHK）報導，鑽石公主號從3日晚間抵達日本橫濱港外的海上後，日本相關人員對船上逾3700人進行檢疫，並對其中的273人實施病毒檢測。今天新一波檢查結果出爐，又有10人確認感染武漢肺炎，包括一名台灣女性。

流行疫情指揮中心上午發布新聞稿指出，考量國際郵輪是人口密集、人員互動頻繁的高風險場域，自即日起禁止國際郵輪靠泊台灣港口。

指揮中心也指出，日方稍早通知台灣，一名60餘歲台籍女性旅客確診新型冠狀病毒感染。該名旅客已移送日方指定醫院接受隔離治療。衛生單位已要求其他旅客儘量留在船艙中，至少待在船上檢疫14天。日方表示，若有新的檢驗結果將立即通知台灣。

根據日方通知，日方衛生單位在2月2日經香港通知鑽石公主號一名港籍乘客確診為新型冠狀病毒（2019-nCoV）感染個案。該輪於2月4日返航橫濱後，日方即刻採取船舶檢疫與防疫措施；經調查計有台灣籍旅客22人與船員2人。（編輯：葉俐緯）1090206