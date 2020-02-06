武漢肺炎疫情蔓延 台北101多項應變措施因應

（中央社記者吳柏緯台北6日電）武漢肺炎持續蔓延，國際觀光客眾多的台北101也不敢大意，配合疾病管制署加強防疫宣導，並進行環境消毒、體溫量測等措施。

台北101是台灣知名地標，也是許多外籍旅客來台必逛景點，面對武漢肺炎，不敢輕忽大意。台北101今天表示，為了確保顧客、大樓租戶與員工的健康安全，已啟動相關應變措施，並配合疾管署加強防疫宣導。

台北101說明，自1月21日疾管署發布台灣首例武漢肺炎確診案例後便啟動防疫措施，於觀景台設置熱顯像儀檢測體溫，發燒者不可入內並勸導就醫。此外，大樓於週間上班時間進行全樓層長時間排換氣，確保空氣清新安全，每日晚間亦進行全場域整體換氣程序。

至於環境消毒程序，台北101表示，館內電梯、手扶梯、洗手間與茶水間等公共區域，每1到2小時進行例行性環境消毒，公共區域定點置放消毒洗手液，並確保數量充足無虞。第一線工作人員則全面配戴口罩及進行體溫追蹤自我管理。

台北101指出，已全面做好防疫措施，並參酌疾管署、勞動部、外交部及台北市政府衛生局指引內容，確保防疫工作的完備性，全面落實環境安全，確保遊客、租戶、員工的安全。同時持續跟進疾管署中央流行疫情指揮中心的訊息，以應變調整。（編輯：林興盟）1090206