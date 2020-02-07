近3000人從德里訪中 印度當局展開追蹤

（中央社記者康世人新德里7日專電）根據印度移民部門統計，在1月15日以後新型冠狀病毒疫情達到頂峰時，有2782人曾從德里前往中國，移民部門已將這些人的名單移交給德里衛生部門來追蹤。

印度時報（Times of India）今天引述未具名的政府消息人士說，在移民部門送交的2782人名單中，已追蹤到144人，並努力在未來兩天找到其他人。

這名政府消息人士指出，被追蹤到曾前往中國的旅客都沒有任何症狀，但為了防疫，當局已請他們居家隔離，且衛生團隊與這些人和他們的家人保持聯繫，並標註任何顯示疑似感染2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）的症狀和健康狀況。

此外，印度也加強在德里英蒂拉．甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）的健康篩檢。機場衛生組織（Airport Health Organization，APHO）官員說，當局針對來自中國、香港、新加坡和泰國等地的旅客加強發燒篩檢，檢查是否有罹患武漢肺炎的疑似症狀，並檢查旅客的健康狀況。

官員補充說，每名旅客都必須填寫自我健康聲明表，在確認沒有可疑症狀且提交自我健康聲明表後，才能離開機場。

APHO官員表示，在篩檢時會根據乘客的症狀分為兩類，第一類是如果乘客擁有疑似武漢肺炎的症狀，但過去14天沒有前往中國或與感染者接觸的紀錄，機場衛生人員將詳細記錄旅客資料與症狀後讓他離開，以便有需要時根據相關資料追蹤這些旅客。

官員指出，第二類是篩檢時發現乘客有較嚴重呼吸道感染症狀，最近曾經到過中國或曾與感染者接觸的旅客，這些旅客將被送往APHO辦公室隔離14天進行觀察。

根據印度衛生與家庭福利部6日的聲明，截至6日已對全印度國際機場1265個班機的13萬8750名旅客進行2019新型冠狀病毒篩檢，迄今沒有發現新病例。

聲明說，當局也對以專機從武漢撤離的645人進行新型冠狀病毒檢測，都呈現陰性。

截至6日為止，印度只有3名確診感染武漢肺炎的病例，目前病情穩定。（編輯：韋樞）1090207