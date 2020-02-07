更多編輯台推薦新聞：
中國研究：穿山甲是武漢肺炎病毒潛在中間宿主
兩岸

中國研究：穿山甲是武漢肺炎病毒潛在中間宿主

2020年奧斯卡金像獎倒數 精彩重點搶先看
娛樂

2020年奧斯卡金像獎倒數 精彩重點搶先看

武漢肺炎防疫 各國隔離地點一次看
國際

武漢肺炎防疫 各國隔離地點一次看

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

家長防疫照顧假 私幼及國高中身障生家長適用

最新更新：2020/02/07 14:59

（中央社記者吳欣紜台北7日電）因應武漢肺炎疫情，中小學開學日延後2週，12歲以下學童的家長可請防疫照顧假，勞動部今天表示，指揮中心已發函，基於防疫需求，私幼家長、國高中身障生家長也可請。

中央流行疫情指揮中心2日宣布，高中職以下學校開學日延後2週，為照顧12歲以下學童，家長其中一人可請「防疫照顧假」，雇主不得拒絕。

不過消息一出後，包含已開學的私幼家長以及高中、國中身心障礙學生也因這波疫情延後開學，需要家長在家照顧，因此家長也盼適用。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨在會中表示，中央流行疫情指揮中心今天已發函，高中、高職、五專前三年級或國民中學持有身心障礙證明的子女，若有照顧需求，家長其中一人可以請防疫照顧假。

另外，私立及部分公立專設幼兒園雖然沒有延遲開學，但考量防疫需求，謝倩蒨表示，如果幼兒園自主停課或是家長自主替幼兒請假，家長其中一人可以請防疫照顧假。

謝倩蒨也提到，有民眾疑惑12歲以下學童的家長可請防疫照顧假，詢問家長是否包含爺爺、奶奶等。根據指揮中心發函，家長就是包含父母、養父母、監護人或其他日常實際照顧兒童的人，像是爺爺、奶奶等。（編輯：張芷瑄）1090207

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報