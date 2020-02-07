更多編輯台推薦新聞：
鑽石公主號陷武漢肺炎疫情 競爭對手在推持邀網友送暖
國際

鑽石公主號陷武漢肺炎疫情 競爭對手在推持邀網友送暖

2020年奧斯卡金像獎倒數 精彩重點搶先看
娛樂

2020年奧斯卡金像獎倒數 精彩重點搶先看

武漢肺炎防疫 各國隔離地點一次看
國際

武漢肺炎防疫 各國隔離地點一次看

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
陳時中：1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理
首頁 / 生活

藥局口罩一手掌握 高市府官網提供及時資訊

最新更新：2020/02/07 17:59

（中央社記者程啟峰高雄7日電）高雄市政府全球資訊網設置嚴重特殊傳染性肺炎專區，提供「高雄特約藥局地圖」特約藥局及口罩存量查詢，並即時更新資訊，只要輸入住家地址就可查詢附近藥局及口罩存量現況。

因應武漢肺炎疫情口罩荒，口罩販售實名制昨天上路，高雄市661家藥局及代售的5個偏鄉衛生所提供販售，兩天來都供不應求，有民眾連跑好幾家藥局還是買不到。

高市府官網、市府全球資訊網特設置嚴重特殊傳染性肺炎專區，提供「高雄特約藥局地圖」特約藥局及口罩存量查詢，並即時更新資訊，只要輸入住家地址就可以查附近藥局及口罩存量現況。

高市衛生局長林立人今天表示，「高雄特約藥局地圖」每10分鐘更新全市特約藥局及口罩存量資訊，方便市民掌握，減少空跑機會，昨天上線以來頗受好評。

另鑒於多數藥局週日不營業，市府也積極媒合全市282家健保特約藥局在週日加班營業，服務市民購買口罩需求。

市府指出，外國人未具加健保資格、外籍（含大陸）配偶、陸生等，可持居留證或入出境許可證至藥局購買口罩，購買規則與國人一樣，每張證（卡）可用新台幣10元購買2片口罩，7天內不能重複購買。（編輯：方沛清）1090207

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報