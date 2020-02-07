藥局口罩一手掌握 高市府官網提供及時資訊

（中央社記者程啟峰高雄7日電）高雄市政府全球資訊網設置嚴重特殊傳染性肺炎專區，提供「高雄特約藥局地圖」特約藥局及口罩存量查詢，並即時更新資訊，只要輸入住家地址就可查詢附近藥局及口罩存量現況。

因應武漢肺炎疫情口罩荒，口罩販售實名制昨天上路，高雄市661家藥局及代售的5個偏鄉衛生所提供販售，兩天來都供不應求，有民眾連跑好幾家藥局還是買不到。

高市府官網、市府全球資訊網特設置嚴重特殊傳染性肺炎專區，提供「高雄特約藥局地圖」特約藥局及口罩存量查詢，並即時更新資訊，只要輸入住家地址就可以查附近藥局及口罩存量現況。

高市衛生局長林立人今天表示，「高雄特約藥局地圖」每10分鐘更新全市特約藥局及口罩存量資訊，方便市民掌握，減少空跑機會，昨天上線以來頗受好評。

另鑒於多數藥局週日不營業，市府也積極媒合全市282家健保特約藥局在週日加班營業，服務市民購買口罩需求。

市府指出，外國人未具加健保資格、外籍（含大陸）配偶、陸生等，可持居留證或入出境許可證至藥局購買口罩，購買規則與國人一樣，每張證（卡）可用新台幣10元購買2片口罩，7天內不能重複購買。（編輯：方沛清）1090207