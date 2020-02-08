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美日武漢肺炎死亡首例 均在武漢不治
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支持政府堅守防疫底線 全台1/3醫護人員連署

最新更新：2020/02/08 13:43

（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）由台灣基進黨醫師吳欣岱發起的「醫療人員支持政府堅守防疫底線」連署，到上午9時截止，短短1天半有11萬多名醫師、護理和醫療人員連署，等於全台1/3醫療人員支持。

衛生福利部屏東醫院心臟血管外科醫師吳欣岱發起的「醫療人員支持政府堅守防疫底線」，昨天開始接受全國醫療人員連署，到今天上午9時截止，超過11萬名醫療人員連署支持政府堅守防疫底線。

吳欣岱接受中央社記者訪問時表示，全國約有33萬多名醫療人員，11萬多名參與連署的醫療人員中，有15%是醫師、47%是護理人員，其餘是其他醫事的醫療人員，等於全國有1/3的醫療人員支持。

吳欣岱說，當初發起連署就是發現第1批武漢包機回台的台灣人名單，不是台灣政府所預期，真正需要回台的血友病童及慢性病患等老弱婦孺沒有優先上機，也看見國內醫療能量有限的問題。

吳欣岱說，全國只有1100個負壓隔離病房，而且不是全空著，需要隔離的病患都有佔床，武漢肺炎的病患被隔離都有專責醫護照顧，甚至有醫院要求照顧過疑似病患的醫護也需要隔離，無限制的開放，將造成台灣醫療體系負荷過重。

吳欣岱表示，發起支持政府的連署聲明後，政府的決策也夠明快，已開始實施相關管制回台政策，她相信疾管局有足夠的智慧能夠處理，醫療人員一定和政府站在一起。

「醫療人員支持政府堅守防疫底線」連署提出的3大訴求，由台灣主導登機名單、有緊急醫療需求者先上機；由本國防疫人員先飛往中國，陪同滯留人員上機且在飛機上作好防護工作；要求政府審慎評估國內醫療能量，完成一批滯留人員的醫治，再開放下一批滯留人員返台。（編輯：屈享平）1090208

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