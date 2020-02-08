台北燈節雙主場 展風神與躲貓貓相輝映

「2020台北燈節–轉洞台北轉動光」8日正式登場，開幕典禮晚間在西門町舉行，西區主燈「躲貓貓」打呼鼾睡的的模樣，隨著現場音樂播放也緩緩甦醒。中央社記者裴禛攝 109年2月8日

（中央社記者陳怡璇台北8日電）2020台北燈節登場，此為首次以雙主場方式舉辦，東西區主燈「展風神」及「躲貓貓」透過動畫相互連結與輝映，「國民姐夫」Akira則帶來精采舞蹈，拉開熱鬧序幕。

2020台北燈節今年以Together WE Glow為主題，並首次以東西雙主場方式，讓兩邊的主燈「展風神」及「躲貓貓」，以動畫串聯的方式相互輝映、一起發光。

南港主展演區定調為「生猛、不受拘束」，主燈「展風神」由設計師李文政把象徵台北街頭的機車幻化成有雙腳及翅膀的造型；西門主燈則突破單一生肖限制，設計師林舜龍以夢幻童真元素打造夢境場景。

藝人林志玲的丈夫、「國民姐夫」日本藝人Akira則帶來精彩組曲舞蹈演出，搭配聲光效果毫無冷場，粉絲尖叫不斷。Akira並表示，首次參加台北燈節非常興奮，也想找時間去逛其他燈區。

因武漢肺炎疫情，觀傳局表示，人潮跟去年相比較少，但台北燈節為戶外空間，且現場也有提供消毒防疫物資，呼籲民眾戴口罩、勤洗手等，就可安心逛燈節。（編輯：方沛清）1090208

「2020台北燈節–轉洞台北轉動光」8日元宵節在西門町周邊正式舉行開幕典禮，儘管因武漢肺炎疫情讓人潮略減，但仍吸引不少民眾前往欣賞西區主燈「躲貓貓」音樂燈光秀。中央社記者裴禛攝 109年2月8日

2020台北燈節開幕典禮8日元宵節晚間在西門町舉行，今年燈節開幕現場因武漢肺炎疫情影響，人潮較往年略減，但仍是聚集不少民眾戴著口罩欣賞點燈，高舉手機搶拍留念。中央社記者裴禛攝 109年2月8日

2020台北燈節8日在台北市東、西區正式登場，開幕典禮晚間在西門町舉行，台北市長柯文哲（前右）與台北市政府吉祥物「熊讚」皆戴著口罩進場，提醒民眾賞燈不忘防疫。中央社記者裴禛攝 109年2月8日

「2020台北燈節–轉洞台北轉動光」8日晚間在西門町燈區舉行開幕典禮，北市警局規畫400名警力維安，警方表示，為防範武漢肺炎疫情，員警執勤時全程均戴口罩，也呼籲民眾做好個人防護。中央社記者裴禛攝 109年2月8日

「2020台北燈節–轉洞台北轉動光」8日元宵節晚間正式登場，開幕典禮在西門町舉行，日本男團EXILE（放浪兄弟）成員AKIRA（前）帶來精彩演出。中央社記者裴禛攝 109年2月8日

2020台北燈節8日元宵節起正式登場，開幕典禮晚間在西門町舉行，日本男團EXILE（放浪兄弟）成員AKIRA（前中）出席表演，粉絲尖叫不斷。中央社記者裴禛攝 109年2月8日