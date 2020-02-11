母乳庫10萬CC愛心捐乳 助台東早產兒長大

（中央社記者張祈台東縣11日電）台東馬偕醫院母乳庫代收站，去年轉型做為南區母乳庫的迷你發送站，讓早產兒出生後2小時內就可使用捐乳餵食，至今供應超過10萬CC的捐乳，提供院內早產兒平安長大。

台東馬偕醫院2018年6月起與國立成功大學南區母乳庫合作，成立後山的第一個代收站，2019年進一步轉型為南區母乳庫的迷你發送站，讓早產兒們可以在出生後2小時內使用捐乳餵食。

台東馬偕新生兒科醫師沈上博說，母乳庫至今已供應10萬8995CC愛心母乳，院內1年半來有26名低於31週的早產兒，初期都靠著南區母乳庫宅配的愛心母乳而成長，不僅存活率100%、無晚發性敗血症問題，且大幅縮短靜脈營養的時間，大大提昇台東早產兒的照護品質。

沈上博說，滅菌過後的冷凍捐乳，雖然營養成分不及新鮮母乳，但比一般早產兒配方奶的更優質，整體仍可媲美新鮮母乳。

沈上博說，經低溫運送保存的冷凍捐乳可保存6個月，提供給母親乳汁分泌不足而有需要的病童或嬰兒可無償使用，以早產等重症病童或母親患病服用藥物不宜餵食者為優先；前者若母親乳汁分泌充足，可順利銜接哺乳。（編輯：孫承武）1090211