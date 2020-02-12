109年入學藥學系學生 實習160小時才可調中藥

（中央社記者張茗喧台北12日電）為了強化藥學系學生的中藥技能，衛生福利部今天預告相關草案，109學年度入學的藥學系學生若要製造、供應、調劑中藥，除須增修1中藥學分，也要接受160小時實習。

衛福部中醫藥司預告「藥師從事中藥製劑之製造、供應及調劑須修習中藥課程標準」草案，明訂藥學相關學系學生，若想製造、供應及調劑中藥，除了要多修習1中藥學分，大三後也須接受160小時實習。

中醫藥司長黃怡超接受記者聯訪時表示，目前可從事中藥調劑的對象包括中醫師、修過中藥學分者，但近年各界普遍認為中藥專業調劑技能應有所補強，因此2年來和相關團體開會，做出上述決議，讓藥學相關科系學生中藥調劑業務「馬步蹲得更好。」

中醫藥司科長陳聘琪說，未來修習學分將增加中醫藥概論、現代本草學、中藥藥物學學分；160小時的中藥實習部分，實習場所包括國內數十家醫院中醫科的中藥局、中藥製藥廠、藥局或經審核通過的中藥販賣業，每一場所的實習至少得累積80小時。

黃怡超說，新規定將適用於民國109年度入學的藥學相關學系學生，由於首批適用學生要到大三以後才會實習，將進一步研議相關配套措施。（編輯：管中維）1090212