跨黨派前衛生署長籲全民連署加入WHO

（中央社記者陳俊華台北13日電）武漢肺炎蔓延，5位跨黨派前衛生署長今天同台，籲請全民參與連署向國際發聲，推動台灣加入世界衛生組織。前衛福部長林奏延說，這次防疫他打98分，零死亡、沒社區感染是世界數一數二的成績。

新媒體「品觀點」今天邀請跨黨派5位歷任衛生署長、衛生福利部長同台，包括現任監察院長張博雅、涂醒哲、葉金川、楊志良、林奏延，以及醫師公會全聯會理事長、民進黨立委邱泰源等人，在立法院舉行記者會，呼籲全民參與連署500萬人，向國際社會發聲，支持台灣加入世界衛生組織（WHO）。

張博雅說，世界衛生組織的問題不應該是政治題材，是健康、疾病問題，武漢肺炎病毒傳播已讓世界各國都感到威脅，如果沒有好好防疫，全世界人類都會遭殃，只有各國同心協力才能把疾病控制好，「台灣應該是WHO的會員國，至少應該是WHA（世界衛生大會）的觀察員」。

涂醒哲表示，台灣是主權獨立的國家，但為什麼不能進入世界衛生組織，這是非常不幸的事，台灣的健康人權被忽視，很遺憾台灣想幫世界其他國家，就因不是會員國而無法實現。

他指出，台灣加入WHO，是健康人權、普世價值，對台灣來說不加入是不公平的，對世界各國來說，台灣不加入恐成防疫缺口，也是不公平。

葉金川說，加入WHO有3個原則，第一，要有意義、第二，要有尊嚴、第三，要跟世界各國公平加入世界衛生組織，這樣就夠了，相信台灣2300萬人，都會支持這些大原則。

楊志良表示，台灣有很好的體制，很早就把預防醫學研究所、防疫處、檢疫總所合併成疾病管制署，也從不隱藏疫情；兩岸血緣文化高度連結，但政治體制完全不同，「把政治與人民搞在一起」，就會造成很多困難，「中國用政治干擾疫情是不對的」。

楊志良說，台灣不加入WHO是全球的損失，更是中華人民共和國人民的損失，「呼籲（中共總書記）習近平先生腦袋要清楚一點」，最近還派戰機繞台，如果再這樣堅持下去，只會讓台灣愈來愈多人支持一邊一國，「習近平才是最大獨派」。

林奏延表示，對這次新型冠狀病毒防疫，「我給予的分數是98分」，2003年SARS時台灣有慘痛經驗，共73人死亡，其中11位醫護人員殉職。

他指出，SARS之後台灣非常努力防疫，包括設立傳染病防治網、醫院感染管制加強，每年都會實地查核演練，並設立病毒實驗室，加上這次超前部署、用科技防疫，零死亡、沒有社區感染，都是世界數一數二的成績。

林奏延說，台灣的成功經驗能貢獻給開發中國家，讓他們學習；台灣加入WHO已經是普世價值，「但不是用悲情加入」，應該用實力、對世界衛生的貢獻加入。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：郭無患）1090213