葉金川：台和日星社區感染不同 應可控制

（中央社記者陳清芳台北16日電）台灣出現首例武漢肺炎死亡，社區感染拉警報，前衛生署長葉金川認為「社區感染一定會發生」，台灣這起個案是單一的，和日本持續出現不明源頭的散發案例、新加坡好幾起群聚的社區感染情況不同，「應該可以控制得住」。

中央流行疫情指揮中心今天宣布國內出現首例武漢肺炎社區感染病例，個案是中部地區的白牌計程車司機，已發病身亡，個案弟弟也受感染。指揮中心指揮官陳時中坦言，此個案符合社區傳播的4個定義中的1項，可說是台灣出現社區感染，盼盡快做好疫調，將更多資訊揭露出來，希望可以找到明確感染源。

經歷過嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的葉金川呼籲，因為這起個案是傳給家人的家族感染，要盡快爭取時間，把家族擴散傳染給切斷、封住，台灣「目前沒有亂」，民眾不要恐慌。

他分析，日本目前的社區感染是不明源頭、四處散發、人傳人案例，讓防疫人員疲於奔命，幾乎束手無策的情況；新加坡則是好幾群的群聚感染同時發生，台灣和日本、新加坡的情況大不同，應該可以控制得住。

葉金川從這起個案在1月27日出現咳嗽症狀推測，可能感染時間是1月23日之前，因為當時中港澳民眾來台沒有旅遊限制，顯然個案極可能是被從中港澳「逃出來的」旅客傳染，此時要趕緊做好疫調，掌握接觸者。

他說，社區感染「一定會發生」，一旦來了，就是兵來將擋，水來土掩，不要助長恐慌情緒。（編輯：方沛清）1090216