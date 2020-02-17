內湖洩油案 北市：管線汰換18日動工試挖

台北市內湖區日前發生油管洩油事件，台北市產發局表示，中油公司已於15日凌晨搶修完成，17日也提出管線汰換計畫進行審查，預計18日動工試挖。（台北市產發局提供）中央社記者黃麗芸傳真 109年2月17日

（中央社記者黃麗芸台北17日電）台北市內湖區日前發生油管洩油事件，台北市產發局今晚指出，中油公司已於15日凌晨搶修完成，今天也提出管線汰換計畫，經審查後，預計18日動工試挖，21日起封路全面施工汰換。

有民眾反映自8日起在內湖區新明路聞到油氣味，中油利用精密儀器細部鑽探，並於13日晚間10時開挖後，宣布已找到洩油處。台北市政府表示，依水污法開罰外，要求中油更換油管及提交居民補償方案。

台北市政府產業發展局晚間發布新聞稿指出，中油位於內湖區成功路二段石潭路至安康路間的12吋油管滲漏，已於15日凌晨搶修完成，但因造成當地居民恐慌，已要求中油於今天提送此路段12吋汽油輸送管線汰換計畫。

北市府今天邀集相關單位審查中油所提管線汰換計畫，產發局表示，台北內湖科技園區發展協會及內湖、南港區公所在會中反映，因施工路段為內湖、南港間高速公路交通要道，為降低車流回堵對鄰近地區衝擊，希望將工期規劃延後於21日夜間至3月1日，其間僅有4天為上班日，衝擊最小。

產發局指出，中油管線滲漏點位於成功路南往北中央車道，施工期間將封閉往北中央2線車道，並將實施調撥北往南內線1線車道使用，以降低施工期間交通衝擊。

北市府同時要求中油修正施工計畫，增加工班，以縮短施工時間。

產發局表示，計畫施工路段的地下管線複雜，為利中油施工廠商掌控地下管線狀況，中油明天將先進場試挖，21日晚間進場全面施工，以降低對周邊交通影響。

此外，北市府也將持續督促中油進行管線汰換工程及相關檢討作為，並於完工後進行後續土壤與地下水污染整治工作，且應針對當地受影響住戶提出補償方案。（編輯：戴光育）1090217