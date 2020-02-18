雲嘉多所學校總動員 趕製布口罩供師生防疫

開學在即，因應武漢肺炎疫情嚴峻，雲林縣平和國小校長羅瑞蓉（左）和家長會長蔡昱綺（右）等人特別趕製口罩布套，讓學生開學後每人有2個可替換使用。 中央社記者姜宜菁攝 109年2月18日

（中央社記者姜宜菁雲林縣18日電）武漢肺炎疫情延燒，防疫物資醫療口罩一罩難求，雲林縣、嘉義市多所學校總動員趕在開學前製作完成布口罩套供師生使用，藉以延長口罩使用壽命，讓師生們可以安心開學。

近日不少民眾為了購買口罩排隊，台南執業醫師陳冠廷自製可更換濾材的布口罩，並在臉書（facebook）上分享做法。

雲林縣若瑟醫院長李聰明表示，口罩布可有效延長口罩的使用壽命，但需要天天更換，且使用者需要注意衛生管理，如有不適盡早就醫。

教育部日前宣布高中以下各級學校延後開學後，雲林縣平和國小志工媽媽及校友近日不得閒，忙著趕製作布口罩，讓學生開學後每人有2個布口罩可替換。

平和國小校長羅瑞蓉今天接受中央社記者專訪時指出，市場上口罩一片難求，所以與家長會長蔡昱綺聯繫，製作布口罩，延長醫療口罩使用壽命。

由於平和國小有200名學生、35名老師，羅瑞蓉、蔡昱綺動員十多名家長花費3天時間，將於今天完成600片布口罩，提供全校師生使用。

羅瑞蓉表示，布口罩可以阻擋學生個人的口鼻分泌物，還可以防範他人的飛沫感染，在蔡昱綺號召下，志工媽媽在開學前完成600個口罩布套，讓學生可以天天更換，而校友也熱心協助整理，做到完善的防疫措施。

武漢肺炎疫情延燒，大同技術學院時尚系也自費發起製作布口罩套活動，預計製作1000個將免費提供師生及鄰里居民索取，以延長醫療口罩使用壽命。

大同技術學院善盡大學社會責任，配合教育部防疫措施，將開學日順延至3月2日。

大同技術學院時尚造型設計系主任洪久惠指出，活動是由系內童麗旭老師發起，師生們今天一早不畏嚴寒趕赴學校投入口罩的縫製，為防疫貢獻一份心力，責無旁貸。

大同技術學院校長吳柏萱表示，學校根據教育部通報，隨時更新相關資訊給學生，做好相關防疫配套措施，開學在即，希望大家都能為維護環境衛生安全盡一份心力。（編輯：戴光育）1090218