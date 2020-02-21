口罩實名制藥局工作超載 食藥署日發800元補貼

（中央社記者張茗喧台北21日電）口罩實名制上路16天，基層藥局頻頻反應工作量超載，服務量暴增10倍。食藥署今天宣布將補貼協助販售的藥局每天800元，回溯至2月6日，相關費用從口罩實名制盈餘支應。

衛生福利部食品藥物管理署企劃及科技管理組組長許朝凱表示，2月6日推出口罩實名制至今，全台6000多家健保特約藥局一直義務配合政府販售口罩，付出很多人力和時間，考量2月20日口罩配送數量倍增，恐增加藥局負擔，因此決議酌予補貼，預計每天補助800元，將追溯至2月6日。

至於800元這數字從何而來，許朝凱解釋，初估每家藥局約要出動1到2人，每天包裝、販售時間共耗時2至3小時，各家狀況略有不同，認為統一訂定800元算是合理價格。

許朝凱說，這項補貼政策已經定案，目前相關公文正在作業當中，何時上路未定案，以6000家健保藥局推估，一天將花費新台幣480萬元，費用將從口罩實名制販售的盈餘支應，視口罩實名制實施到什麼時候，相關費用就會發放到什麼時候，並為匡列經費上限。

藥師公會全國聯合會發言人黃彥儒接受記者電話訪問時表示，過去16天以來健保特約藥局的藥師都無償協助販售口罩，工作量真的太大，幾乎每天上午都在忙著包口罩、賣口罩，同時還要調劑藥物、接受民眾各種問題詢問，服務人數是過去的10倍以上，未來甚至還要幫忙販售防疫酒精，真的不堪負荷。

黃彥儒說，未來有了相關經費補助以及各地政府協助安排的志工人力，可望讓口罩實名制運作更順暢。（編輯：吳協昌）1090221