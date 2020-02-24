發展有機農業 新北成立亞洲有機行銷智能中心

（中央社記者王鴻國新北24日電）新北有機農業發展蓬勃並與世界接軌，成為國際有機農業運動聯盟亞洲分會（IFOAM Asia）的會員，進而合作成立亞洲有機行銷智能中心（CEIOMA），共同推動國際有機農業發展。

新北市政府不僅參與並成為「亞洲地方政府有機農業促進會（Asian Local Governments for Organic Agriculture，簡稱ALGOA）」的地方政府會員，去年7月成為國際有機農業運動聯盟亞洲分會（IFOAM Asia）會員後，進而與IFOAM Asia共同成立「亞洲有機行銷智能中心（the Center of Excellence for Intelligent Organic Marketing in Asia，CEIOMA）」，今天揭牌並正式營運。

新北市副市長吳明機與IFOAM Asia副主席三好智子等人除主持揭牌儀式，並現場簽約合作推動智能中心運作及新北市設立「亞洲有機公共採購中心」（ALGOA Center for Public Procurement，ACPP），於全球推動公共採購的概念、帶動有機農業整體成長，將使新北市作為引領亞洲有機農業智能行銷發展的重要基地。

農業局表示，新北市除與IFOAM Asia合作舉辦「亞洲有機青年論壇」，搭建有機青年交流平台培育人才。新北市有機農業也備受國際組織ALGOA認可並預計於今年在新北市設立「亞洲有機公共採購中心」，於全球推動公共採購的概念、帶動有機農業整體成長。

農業局表示，CEIOMA已步入營運階段，將致力於提供有機行銷模式輔導及諮詢，擔任孵化器角色協助創新優良方案發展並接軌國際，此外，也將著手開發線上資料庫、區塊鏈等認證系統，建立數位科技創新通路，結合城市消費力帶動有機發展。（編輯：李錫璋）1090224