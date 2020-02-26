葉金川：陳時中做得很好 不需陣前換將

（中央社記者黃旭昇新北26日電）前衛生署長葉金川今天表示，陣前換將是大忌，防疫指揮官陳時中表現得很好，只要蔡總統、行政院長蘇貞昌充分給予資源專心防疫，外界少些聲音，安定人心全民配合就可對抗疫情。

新北市防疫志工隊培訓暨成立誓師今天在市府6樓大禮堂舉行，曾參與抗煞的葉金川應邀參加典禮。他在會前接受媒體聯訪時表示，目前武漢肺炎的確診個案，多數找到感染源頭，只有少數零星社區感染跡象。

葉金川說，目前台灣的確診個案有境外輸入及本土個案，是有限度的社區感染，控制得很好，與香港、新加坡、日本、韓國的社區流行狀況不一樣，與武漢的社區大流行更不同，台灣目前控制得很好。

葉金川說，不可能沒有社區感染，社區感染的機會很大，即使目前是有限度的社區感染，與持續性廣泛的社區感染不一樣，但也要做好相關的防護。

葉金川表示，相關的醫院醫療與檢疫兩組人都各司其職，相關的準備措施、隔離病床的規劃都應持續進行。武漢肺炎目前為飛沫傳染，並非空氣傳播、也不是氣溶膠傳染，只需隔離病床無須負壓病房治療。

記者詢問中央是否需要提升一級開設應變中心，葉金川說，「如果蘇貞昌來主持與陳時中來主持，我寧可選擇陳時中」。總統蔡英文、蘇貞昌、中央其他部會與國安單位要給現在的指揮官十足的支援，而不是換指揮官，「陣前換將是大忌，而且陳時中做得很好，為什麼要換指揮官呢」。

葉金川說，陳時中與疾病管制署的關係很好，雖然是個政治人物，但畢竟還是專業人員，做的判斷會比較正確。當然不是百分之百正確，有時候會有些考量，基本上都可以接受，除非有什麼問題才來考量一級開設。

葉金川說，其他政治人物對控制疫情多說無益，應該讓指揮官多些時間處理疫情，不要處理口水，不要讓指揮官花時間去處理與疫情無關緊要的事情，安定人心與全民配合，就可以一起對抗武漢肺炎。（編輯：李錫璋）1090226