醫院防疫限縮探病 陳時中籲改用視訊關懷

（中央社記者陳偉婷台北1日電）防武漢肺炎醫院群聚，目前各醫院都嚴格管制進出人員，如每床陪病人數僅1名、探病固定時段且限人數。指揮官陳時中也說，民眾應避免出入醫院，探病用視訊。

因應COVID-19（武漢肺炎）疫情發展，且鑑於日、韓陸續發生嚴重院內感染群聚事件，衛生福利部於2月25日邀集各級醫院協會代表、專業學會、感控專家及醫學中心院長共同討論達成共識，為避免發生防疫漏洞，將嚴格管制醫院進出人員。

相對應的措施包含病人分流，急診、住院病人應有不同出、入口及動線，並對於疑似個案應有分流措施；也有訪客管制，訂定每日探病時段，且每名住院病人每次僅限2名訪客。陪病者（含照顧服務員）限制為1名。

訪客及陪病者進出院區或病房時，都須登記並詢問TOCC：旅遊史（travel history）、職業別（occupation）、接觸史（contact history）、是否群聚（cluster）。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會也再度提醒，合於人情人性的前提，民眾應避免出入醫院，如果要探病，視訊關懷就可，出入醫院會增加交叉感染，也會增加醫護負擔，能免則免。如果一定要去，務必遵守醫院陪病時間和限制，「不要亂」，如果有人不遵守，隨報隨辦。

台大醫院規定，自3月2日起，住院病人的家屬/陪病/訪客，探病時間為上午11時30分至12時30分及晚間7時至8時（不論一般病房或加護病房）。探病人數每床限2人，陪病人數每床限1名，且需攜帶健保卡（身分證件）及陪病證/訪客證備查。

台北榮民總醫院規定，每名住院病人每次訪客限2名，加護病房每日1次，為上午11時至12時；一般病房每日可探2次，時間是上午11時至12時及下午6時至7時。所有進出病房訪客及陪病者都須配合護理站要求實名登錄，包括姓名、關係、連絡電話、身分證字號、地址等，並誠實回答護理師詢問相關TOCC。

三軍總醫院也要求，從3月2日起，除不同病房的探病時間有相關規定，民眾和家屬要配合戴口罩、量體溫，沒發燒才可入院，且陪病者要實名登記。

林口長庚醫院也已從2月29日起，一般病房暫停探病。民眾如有探病需求，請改以視訊或通訊等方式，避免出入醫療場所。

中國醫藥大學附設醫院則規定，到醫院民眾須佩戴口罩、禁止訪客，陪病家屬以一人為原則，並需攜帶陪病證供查驗。

高雄榮民總醫院也是從3月2日起調整探病規定，一般病房訪客時間是上午11時到12時、晚間6時30分到7時30分，每時段探視訪客最多2名。加護病房則是上午10時30分至11時，每天僅限1名訪客。訪客也需提供健保卡供查詢旅遊史。（編輯：唐聲揚）1090301