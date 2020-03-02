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員工14天隔離期滿 台中潭子木業公司復工消毒

最新更新：2020/03/02 10:31

（中央社記者郝雪卿、趙麗妍、蘇木春台中2日電）首例染武漢肺炎死亡的中部白牌車司機，因傳染給親友，導致親友上班的兩家公司停工，其中台中市潭子區一家木業公司員工檢驗結果均為陰性，今天隔離期滿復工。

中部地區一名白牌計程車司機因感染武漢肺炎過世，親友多人也遭感染，其中兩名親友在台中市上班的公司因而停工，公司員工也須進行居家隔離14天，其中第一家停工的木業公司已經隔離期滿，今天復工。

台中市衛生局表示，木業公司配合政策、提升防疫措施，員工檢驗結果也均為陰性，且居家隔離14天期間均無不適，依規定可以恢復日常生活。

木業公司指出，公司今天上午已經正式開工，員工上班第一時間就先消毒全工廠，公司也會持續為員工進行量體溫措施。

另外，針對停工期間的員工薪資問題，勞工局表示，已於2月21日發函，請公司在4日受檢，屆時公司將派員把今年2月份出勤紀錄及工資清冊帶到勞工局接受勞動檢查。公司也表示，員工隔離期間初步將以發放全薪處理。

此外，確診的白牌車司機妹妹任職的台中市太平區工廠今天上午也部分復工，業者表示，2月21日59名員工已預防性停工，因工廠有多個樓層，除了部分14天居家隔離的員工需等到期滿外，只需自主健康管理的員工今天復工，目前衛生單位正在廠內複查。（編輯：洪學廣）1090302

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