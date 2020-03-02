武漢肺炎無症狀感染者 陳時中：警覺但無須恐慌

武漢肺炎疫情持續延燒，台灣2日新增第41例確診個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中呼籲民眾對疫情勿過度恐慌，應做好勤洗手及減少出入高傳染風險的場所。中央社記者王騰毅攝 109年3月2日

（中央社記者陳偉婷台北2日電）台灣今天新增1名無症狀的武漢肺炎確診者，疫情指揮中心指揮官陳時中說，科學有極限，擔心極限以外的事情僅徒增恐慌。大家應避開風險因子，多洗手、避免到擁擠地方，少搭飛機。

台灣陸續出現沒有症狀的COVID-19（俗稱武漢肺炎）確診者，且有些群聚案至今查無感染源。不少民眾擔心疫情已有社區傳播，也有專家建議，因有無症狀感染者，所有人出門都應戴口罩防範。

不過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情中心記者會表示，無症狀感染者可能存在，大家只能提高警覺，但並不是說無症狀者離很遠也有傳染力，傳染途徑依然是近距離、長時間的接觸而傳染。

陳時中說，全民應有共識，醫學科學有極限，如果一直擔心極限以外的事情「沒有必要」，只是多增加恐慌。加上目前對武漢肺炎病毒的變化、疫情時間還不長，科學證據還不能完全釐清，後續也希望科研單位可以解密。

儘管病毒有未知的領域，但陳時中也表示，對於已知的風險因子，大家就應該確實做好。如勤洗手，大家都知道一定會有幫助，還有環境裡的平滑表面，也可能會掉落飛沫，應做好環境衛生，並避免到人潮擁擠的地方，但不需要拿未知的事情嚇自己、增加恐慌。

記者會上不少媒體對戴口罩時機多所提問，如上班、餐廳吃飯要不要戴口罩。陳時中說，辦公空間應都有規定的安全區域，如果真的要全程戴口罩，可能很不舒服，可少開冷氣多開窗，保持通風。

此外，陳時中也已多次強調，搭乘飛機是高風險行為，民眾應盡量避免。（編輯：管中維）1090302