避免醫院內感染 新北要求嚴控探病陪伴人數

（中央社記者王鴻國新北2日電）新北市長侯友宜今天對避免爆發醫院院內感染的問題表示，要求新北的醫院分艙分流等必要措施，也對無確診症狀出現者，嚴格管控限制探病或陪伴人數。

因應武漢肺炎防疫，高中以下各級學校於上週開學，侯友宜上午視察三重國小校園防疫及通學廊道，接受媒體聯訪時表示，今天已是開學後第4天，學校的物資還是很充沛，在量測體溫方面都能掌握學生的狀況。

他表示，學校教室窗戶全部打開，桌椅也隔著相當距離，整個環境都是按照要求並都做到位，所以，請家長們安心把孩子們交給學校，讓他們在這裡快樂學習。

媒體詢及全台約5萬非法移工是否可能會成為防疫破口一事，侯友宜表示，有些移工能幫助病人得到更好的照顧，這段時間的非法移工是主要照顧者，都是採取彈性關懷的角度來看，「當然有些不是主要照顧者的非法移工，該怎麼做我們還是怎麼做，一定要做到位。」

他表示，根據仲介的建議，協助發燒移工能夠得到適當的安置場所，讓他們不要有群聚感染的現象，建請中央在這段時間給沒拿到居留證或健保卡的移工們一週2個口罩，支援他們，讓他們防疫配備能夠得到保障。

他也對避免爆發醫院院內感染的問題表示，很早就要求新北的醫院分艙分流，做好避免院內感染的必要措施，也對於一些無確診症狀出現者，嚴格管控限制探病或陪伴人數，並給醫院防護配備更多支援，讓醫護人員在第一線打仗能夠毫無後顧之憂。（編輯：方沛清）1090302