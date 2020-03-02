更多編輯台推薦新聞：
專訪三津田信三陳浩基等5位推理作家 揭秘接龍創作心得
文化

專訪三津田信三陳浩基等5位推理作家 揭秘接龍創作心得

維吾爾人被迫替知名品牌代工 名單赫見Nike蘋果
國際

維吾爾人被迫替知名品牌代工 名單赫見Nike蘋果

台灣防疫日本要學習 日媒捧台批日點閱飆高
國際

台灣防疫日本要學習 日媒捧台批日點閱飆高

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰
產經

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

避免醫院內感染 新北要求嚴控探病陪伴人數

最新更新：2020/03/02 17:51

（中央社記者王鴻國新北2日電）新北市長侯友宜今天對避免爆發醫院院內感染的問題表示，要求新北的醫院分艙分流等必要措施，也對無確診症狀出現者，嚴格管控限制探病或陪伴人數。

因應武漢肺炎防疫，高中以下各級學校於上週開學，侯友宜上午視察三重國小校園防疫及通學廊道，接受媒體聯訪時表示，今天已是開學後第4天，學校的物資還是很充沛，在量測體溫方面都能掌握學生的狀況。

他表示，學校教室窗戶全部打開，桌椅也隔著相當距離，整個環境都是按照要求並都做到位，所以，請家長們安心把孩子們交給學校，讓他們在這裡快樂學習。

媒體詢及全台約5萬非法移工是否可能會成為防疫破口一事，侯友宜表示，有些移工能幫助病人得到更好的照顧，這段時間的非法移工是主要照顧者，都是採取彈性關懷的角度來看，「當然有些不是主要照顧者的非法移工，該怎麼做我們還是怎麼做，一定要做到位。」

他表示，根據仲介的建議，協助發燒移工能夠得到適當的安置場所，讓他們不要有群聚感染的現象，建請中央在這段時間給沒拿到居留證或健保卡的移工們一週2個口罩，支援他們，讓他們防疫配備能夠得到保障。

他也對避免爆發醫院院內感染的問題表示，很早就要求新北的醫院分艙分流，做好避免院內感染的必要措施，也對於一些無確診症狀出現者，嚴格管控限制探病或陪伴人數，並給醫院防護配備更多支援，讓醫護人員在第一線打仗能夠毫無後顧之憂。（編輯：方沛清）1090302

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報