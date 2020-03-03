黑鳶被車撞傷頭部呆立路旁 貨車司機伸援手救命

一名貨運司機1月底發現一隻受傷黑鳶，疑被車子撞傷造成頭部創傷及內出血等，經專業人員協助治療照護，傷勢順利復原，近日已於山區野放。（新北市動保處提供）中央社記者王鴻國傳真 109年3月3日

（中央社記者王鴻國新北3日電）一隻保育類黑鳶1月底呆立中和快速道路旁，蔡姓貨車司機送貨來回都看見牠，感覺有異，於是救起送醫，經獸醫檢查發現疑遭車撞擊致頭部創傷，所幸經治療救回一命，已康復野放。

新北市動保處指出，黑鳶名列保育類二級珍貴稀有野生動物，喜愛撿食腐肉，為群居性的猛禽，多出現在海邊、魚塭及農田等地，但1月底時卻意外出現在中和快速道路旁，呆立許久。

動保處表示，當時有名蔡姓貨運司機行經時發現了牠的身影，印象深刻，但因送貨途中連續兩次經過此一路段，都發現牠一直待在原地，蔡姓司機覺得異常，於是把車子停下，上前把黑鳶救起送醫。

動保處表示，動保處在石碇區設立野鳥中途之家，與台灣猛禽研究會等專業的民間單位合作提供救傷猛禽及野放前的練飛場地，這隻黑鳶經猛禽會救傷站主任、獸醫師王齡敏檢查，發現牠有內出血、右眼內與頭部創傷，疑似車禍受傷。

所幸，經過2週的治療後逐漸恢復健康，最後經野放前試飛評估並確認飛行狀況正常後，2月間被猛禽會帶往山區順利野放。

農業局長李玟表示，隨著近年保育意識抬頭，友善農業的推廣下，黑鳶族群數量已逐漸回升，全台黑鳶調查族群量從102年的272隻，增加到108年的709隻，其中在新北市調查到的數量就多達348隻。因此，他呼籲市民若發現受傷野生動物，應立即通報動保處處理，切勿將牠們帶回家中飼養，以免觸法。（編輯：李錫璋）1090303